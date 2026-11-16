Motociclista termina en el hospital tras chocar contra automóvil en Tulum

Una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada y tuvo que ser trasladada al Hospital IMSS-Bienestar, luego de impactarse contra un automóvil conducido por turistas que presuntamente no respetaron su preferencia de paso en el cruce de la calle Sagitario Oriente con la avenida Satélite Sur, lo que provocó la movilización de elementos de Tránsito, Protección Civil y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el accidente ocurrió cuando los visitantes circulaban a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, con placas de circulación del estado de Baja California, sobre la calle Sagitario Oriente. Sin embargo, al llegar a la intersección con la avenida Satélite, el conductor presuntamente intentó cruzar sin tomar las debidas precauciones, interponiéndose en la trayectoria de una motociclista que avanzaba sobre la vía con preferencia de paso.

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Ante esta maniobra, la conductora de la motocicleta no logró evitar la colisión y terminó impactándose contra el costado derecho del automóvil. Como consecuencia del fuerte golpe, la mujer sufrió diversas lesiones, principalmente en las extremidades inferiores, por lo que permaneció en el lugar quejándose de intensos dolores en las piernas, mientras ciudadanos solicitaron la intervención de los servicios de emergencia para brindarle asistencia médica.

Al sitio acudieron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal y personal de Protección Civil, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y brindaron apoyo durante las labores de atención.

Minutos después arribó una ambulancia con paramédicos del Hospital Tulum, quienes procedieron a valorar a la motociclista y proporcionarle los primeros auxilios. Debido a las molestias que presentaba y ante la necesidad de descartar lesiones de mayor gravedad, determinaron su traslado al Hospital IMSS-Bienestar para recibir atención médica especializada.

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Mientras tanto, los agentes de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.

Asimismo, recabaron información sobre las condiciones en las que ocurrió la colisión, particularmente respecto a la preferencia de circulación en este cruce de la cabecera municipal, donde una maniobra imprudente puede derivar en consecuencias graves para motociclistas y otros usuarios de la vía pública.