Las fiestas decembrinas ya están muy cerca, por lo que muchas personas están en búsqueda del regalo perfecto para sus pequeños. Por tal razón, aquí te dejaremos un juego de mesa con la temática de Las Guerreras K-Pop o K-Pop Demon Hunters, ideal para los fans de las caricaturas.

Todo esto, porque se ha lanzado una edición especial del famoso juego de mesa UNO, pero ahora con los personajes de Las Guerreras K-Pop. Sin embargo, lo que pocos esperaban, es que esta presentación viene con nuevas reglas.

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¿Cómo es el UNO con los personajes de Las Guerreras K-Pop y cuánto va a costar?

De acuerdo con lo que se sabe, el precio podría rondar los 500 pesos mexicanos, también se ha dado a conocer que va a estar en tiendas como Walmart, Sanborns, Mercado Libre y Amazon, por lo que el costo puede variar de un punto de venta a otro.

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Cabe mencionar que el juego es muy parecido al UNO tradicional, combina números y colores en las cartas Lo que hace especial esta versión, es viene con los personajes de Las Guerreras K-Pop.

Esta versión viene con una lata de metal coleccionable, su correspondiente carta comodín especial y es para hasta 10 jugadores, pero recomendado para niños mayores de 7 años.

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