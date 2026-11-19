La comisaria municipal de Lerma, Ana Albarrán Martínez, denunció que la Alcaldía de Campeche ha dejado sola a la comunidad, pues pese a las constantes solicitudes de atención, mantiene inconclusos los trabajos de pavimentación, mientras que el Órgano Interno de Control (OIC) le impide a la Comisaría realizar por cuenta propia labores de bacheo y reparación de servicios, bajo el argumento de que estas responsabilidades corresponden al Ayuntamiento y a la empresa Gobierno Verde Digital (Goverdi).

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La funcionaria lamentó que las autoridades municipales comiencen obras y no las terminen, situación que ha obligado a la comunidad a buscar alternativas para atender el deterioro de sus calles. Incluso, señaló que ante la falta de respuesta a los numerosos oficios enviados durante meses, tuvieron que organizarse y comenzar a bachear con material que les fue donado.

Explicó que fue hasta que comenzaron estos trabajos por iniciativa propia cuando personal de la Alcaldía acudió a realizar labores de bacheo, aunque tampoco han concluido. Entre las vialidades que continúan pendientes mencionó la calle San Antonio, que presenta condiciones particularmente deplorables, así como la calle 22 de Kila, donde todavía falta completar la intervención.

Ante la falta de respuesta a múltiples oficios enviados durante meses, los habitantes de Lerma se organizaron para bachear las calles con material donado. / Especial

El problema, advirtió, también ha repercutido en el transporte público, pues el mal estado de las vialidades ha ocasionado daños a las unidades que circulan por la comunidad. Incluso, recordó que hubo preocupación por parte de la Agencia Reguladora del Transporte (ARTEC) ante las afectaciones que enfrentaban los vehículos, por lo que se solicitó una solución al Ayuntamiento.

Albarrán Martínez también señaló que las fugas de agua representan otro problema recurrente, pues mientras algunas son reparadas aparecen otras y, después de cada intervención, quedan baches que requieren nuevamente atención. Por ello, han solicitado mediante oficios que, además de reparar las fugas, las cuadrillas lleven material para rehabilitar el pavimento.

No obstante, acusó que el OIC mantiene restricciones para que la Comisaría utilice sus participaciones en trabajos de bacheo, reparación de fugas y otras acciones, debido a que estos servicios fueron concesionados a Goverdi. Aunque cuentan con personal para realizar labores en territorio, explicó que únicamente pueden actuar como auxiliares, sin duplicar las funciones que corresponden a la empresa contratada por el Ayuntamiento.

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La comisaria cuestionó que, pese al millonario contrato otorgado a Goverdi para atender los servicios públicos, las deficiencias continúen afectando a las comunidades, particularmente en limpieza y mantenimiento de calles. “Nos han dejado solos”, insistió, al señalar que la falta de atención no es exclusiva de Lerma, sino que también la padecen otras comisarías del municipio.

JGH