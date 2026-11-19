"La definición de quienes encabezarán las coordinaciones municipales de Morena en Quintana Roo para la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional continúa pendiente, debido a que primero deberán concluir las evaluaciones de los perfiles inscritos en el proceso federal y darse a conocer los resultados de las encuestas, informó la presidenta estatal del partido, Joana Michelle Acosta Conrado.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves, la dirigente rechazó las versiones difundidas recientemente sobre supuestos aspirantes que ya tendrían aseguradas estas posiciones y aclaró que todavía no se ha avanzado en la revisión de los perfiles municipales.

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Señaló que será necesario esperar a que se desarrollen las distintas etapas del proceso interno antes de confirmar quiénes las encabezarán.

Explicó que los resultados de las coordinaciones distritales federales podrían darse a conocer después del 20 de noviembre, mientras que las definiciones municipales y distritales locales deberán concretarse antes de que concluya el año, conforme al calendario establecido por la dirigencia nacional.

Respecto a las personas inscritas para participar en las coordinaciones municipales, destacó que Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco estuvieron entre los municipios con mayor número de registros, con entre 16 y 20 participantes en cada uno.