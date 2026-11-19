La Zona 014 de Educación Especial realizó una capacitación sobre la operatividad de los servicios de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer).

El propósito de esta sesión fue mejorar los procesos de atención educativa y brindar mayores herramientas al personal especializado.

La capacitación fue impartida por Edna Cristina Martínez González, supervisora de la Zona 014, y contó con la participación de 30 profesionales de las distintas Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer), entre docentes de apoyo, psicólogos, maestros de comunicación, trabajadores sociales y directivos.

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Durante la jornada se abordaron aspectos fundamentales relacionados con los procesos de atención que se realizan en las Usaer, haciendo énfasis en los procedimientos e instrumentos correspondientes a la fase inicial de detección.

Asimismo, se brindó orientación para resolver dudas y precisar las acciones necesarias para concluir esta primera etapa y dar continuidad a las evaluaciones psicopedagógicas y a los procesos de intervención educativa.

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Se indicó que este espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias permitió generar acuerdos, compartir conocimientos y fortalecer las herramientas de trabajo de los equipos multidisciplinarios.