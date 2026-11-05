Las Guerreras K-pop 2: Esto es todo lo que debes saber sobre la secuela de la película de Netflix

“Las Guerreras K-pop” ha sido uno de los grandes éxitos de los últimos años en la plataforma de Netflix, siendo una de las cintas más vistas durante el 2025, además de lograr juntar a miles de fans, también recibió varios reconocimientos en la temporada de premios.

Sin embargo, ahora ha sido confirmada la noticia que los fans estaban esperando, la película va a tener una secuela, donde se cuenta la historia y aventuras del grupo HUNTR/X, el cual se encuentra conformado por Rumi, Mira y Zoe, quienes además de ser estrellas de la música K-pop, son cazadoras de demonios.

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¿De qué va a tratar la secuela de “Las Guerreras K-pop” y cuándo se estrena?

La secuela va a estar a cargo de los directores y guionistas Maggie Kang y Chris Appelhans, esta segunda entrega va a mostrar la forma en que las protagonistas van probando distintos géneros musicales, entre ellos el heavy metal o el trot coreano.

La noticia triste para los fans de “Las Guerreras K-pop”, es que la fecha de estreno se tiene contemplada para el próximo 2029, esto por lo complicado que es hacer las animaciones, aunque la fecha podría cambiar todavía.

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Recordemos que, la primera entrega logró los siguientes galardones en la temporada de premios: Critics Choice Awards en la categoría Mejor película de animación; en los Premios BAFTA en Mejor película animada; los Globos de Oro en Mejor película animada y Mejor canción Original por “Golden”, al igual que en los Oscar.

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