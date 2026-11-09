Beso de Danna y Belinda: ¿qué otras famosas se han besado en el escenario?

Durante la función de cierre del musical Mentiras All Stars, Danna y Belinda sorprendieron al público con un beso en los labios mientras daban vida a los personajes de Yuri y Daniela. El sorprendente beso entre las artistas tuvo lugar en el Auditorio Nacional, volviendo viral este momento en redes sociales.

Este momento no solo enloqueció a los asistentes y usuarios de redes sociales, sino que se sumó a una selecta lista de muestras de afecto y complicidad femenina que han marcado la historia de la cultura pop global; ingresando a la lista de famosas que se han besado en el escenario.

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¿Qué otras artistas se han besado en el escenario?

La referencia de este fenómeno se remonta al año 2003, cuando Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera paralizaron al mundo en los MTV Video Music Awards. Aquel beso triple, se convirtió de inmediato en un hito de la televisión internacional, desafiando las normas de la época y redefiniendo el uso del impacto visual en las presentaciones en vivo.

Casi dos décadas después, la propia Madonna repitió la hazaña al protagonizar un apasionado beso con la rapera dominicana Tokischa durante un concierto en Nueva York en 2022, demostrando que la provocación sigue siendo parte de su sello artístico. Siendo otro de los momentos virales.

Para Belinda, el episodio con Danna no representa su primer beso viral sobre las tablas. Durante las celebraciones del Orgullo LGBTQ+ en Madrid, España, la intérprete de "Ángel" compartió un beso triple con la actriz española Lola Rodríguez y la famosa drag queen Valentina, consolidando su cercanía con la comunidad y su libertad creativa en el escenario.

Asimismo, el pop latino y Hollywood han tenido momentos de profunda admiración cruzada, como cuando Jennifer Lopez besó en los labios a la legendaria actriz Rita Moreno tras entregarle un reconocimiento especial en 2014, fusionando el respeto generacional con el espectáculo.

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