Localizan un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el tramo carretero Felipe Carrillo Puerto–Tulum

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición, fue localizado en la orilla de la carretera 307. Las autoridades policiacas y de la Fiscalía General del Estado, ha arribaron al lugar para iniciar con los trabajos de investigación y del levantamiento de evidencias, ya que posiblemente el infortunado ya lleva 3 a 4 días de haber fallecido y hasta el momento se desconoce las circunstancias como de dieron los hechos.

El reporte de una persona en estado de descomposición, fue realizado luego de las 14:00 horas con 20 minutos en el kilómetro 199 + 800 de la carretera federal 307 Reforma Agraria–Puerto Juárez, tramo Felipe Carrillo Puerto–Tulum, por lo que se desplazaron al lugar elementos de la Policía Estatal, Municipal así como elementos de la Policía de Investigación y mas tarde hicieron su arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado.

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Trascendió en el lugar el infortunado se trataría de un masculino, que portaba una camisa color azul marido y pantalón color oscuro, y en posición decúbito ventral y en avanzado estado de descomposición, por lo que en el sitio se puede respirar fétidos olores.

Con la llegada de los agentes de la Policía Estatal y Municipal, procedieron a acordonar el lugar para poder mantener las escenas, al momento de ser localizado, y con la llegada de los agentes de investigación y Peritos, son quienes se encargaron de procesar el sitio en busca de posibles evidencias que pudieran llevar a esclarecer lo sucedido.

Por lo que mas tarde, tras concluir las diligencias necesarias de parte de las autoridades, fue ordenado el levantamiento del cadáver para que ser trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para que le sea practicado la necropsia de ley para conocer a ciencia cierta la verdadera causa de la muerte de esta persona, que hasta la llegada de las autoridades se encontraba en calidad de desconocido.