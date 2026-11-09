Rising Stars 2026 en Mérida: fechas y horarios de los juegos gratis en el Parque Kukulcán

Los aficionados al beisbol en Mérida podrán disfrutar de partidos gratuitos en el Parque de Beisbol Kukulcán durante noviembre, como parte del torneo Rising Stars 2026, que reunirá a jóvenes peloteros y equipos de distintas partes del país.

El torneo es organizado por la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMB), Major League Baseball (MLB) y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), con el objetivo de acercar a los aficionados a las futuras figuras del beisbol mexicano.

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La programación contempla enfrentamientos entre Yucatán, Monclova, Monterrey, México y combinados de la LMB.

¿Cuándo son los juegos gratis de Rising Stars 2026 en Mérida?

De acuerdo con el calendario anunciado, los primeros encuentros se disputarán del martes 10 al viernes 13 de noviembre, todos a las 19:00 horas, con entrada gratuita en el Parque Kukulcán.

Posteriormente, las actividades continuarán durante el resto del mes, con nuevos enfrentamientos hasta el sábado 28 de noviembre.

Calendario de partidos Rising Stars 2026 en Mérida

Estos son los encuentros programados para el torneo en el Parque de Beisbol Kukulcán:

10 de noviembre: Monclova vs Yucatán

Monclova vs Yucatán 11 de noviembre: Combinado LMB Rojo vs Monclova

Combinado LMB Rojo vs Monclova 12 de noviembre: Combinado LMB Rojo vs Monterrey

Combinado LMB Rojo vs Monterrey 13 de noviembre: México vs Yucatán

México vs Yucatán 16 de noviembre: Yucatán vs Combinado LMB Rojo

Yucatán vs Combinado LMB Rojo 17 de noviembre: Combinado LMB Verde vs Monterrey

Combinado LMB Verde vs Monterrey 18 de noviembre: Monclova vs Combinado LMB Rojo

Monclova vs Combinado LMB Rojo 19 de noviembre: Monclova vs México

Monclova vs México 21 de noviembre: México vs Yucatán

México vs Yucatán 22 de noviembre: Yucatán vs Combinado LMB Rojo

Yucatán vs Combinado LMB Rojo 23 de noviembre: México vs Combinado LMB Rojo

México vs Combinado LMB Rojo 24 de noviembre: México vs Combinado LMB Verde

México vs Combinado LMB Verde 26 de noviembre: Combinado LMB Verde vs Yucatán

Combinado LMB Verde vs Yucatán 27 de noviembre: Combinado LMB Verde vs Combinado LMB Rojo

Combinado LMB Verde vs Combinado LMB Rojo 28 de noviembre: Yucatán vs Combinado LMB Rojo

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¿Cuánto cuesta entrar al Parque Kukulcán para Rising Stars 2026?

La entrada a los partidos de Rising Stars 2026 será gratuita, por lo que los aficionados podrán asistir al Parque Kukulcán sin pagar boleto para disfrutar de los encuentros.

El torneo representa una alternativa para quienes buscan actividades deportivas gratuitas en Mérida durante noviembre, además de una oportunidad para conocer a los prospectos y jóvenes talentos que buscan destacar en el beisbol mexicano.