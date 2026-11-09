¿Quién es el técnico de Tigres que fue despedido por acoso?

El escándalo explotó en el futbol mexicano, luego de que se confirmó que Carlos Emilio González dejó de ser presidente de Tigres, quien tenía menos de seis meses al frente de la institución felina, tras confirmarse que rompió el código laboral y de convivencia al interior del equipo.

Carlos Emilio González recibió una denuncia por acoso laboral, por lo que terminó saliendo de la directiva de los Tigres, lo que terminó con una gestión que había generado mucha polémica.

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¿Cómo fue la gestión de Carlos Emilio González?

El directivo llegó al equipo del norte en junio de 2026, lo hizo para ocupar el lugar de Culebro, durante el tiempo que estuvo en el equipo, no tuvo la fortuna de su lado.

Una de las primeras salidas que tuvo que enfrentar fue la de Guido Pizarro, luego no logró sumar al equipo al francés André-Pierre Gignac, quien se fue de la institución, tras dejar de ser jugador.

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Después no logró retener a Ángel Correa, quien se fue a River Plate, pero no con el monto que esperaba la institución por el jugador argentino. Tampoco logró los fichajes que el equipo esperaba, por lo que de emergencia terminaron firmando a Emiliano Gómez y Memote Martínez.

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