Reportan desabasto de gasolina Magna y diésel en José María Morelos

Estaciones de servicio de José María Morelos registran desabasto de gasolina Magna y diésel, combustibles de mayor demanda entre los habitantes y sectores productivos del municipio, situación que podría afectar la movilidad y las actividades económicas, señalaron ciudadanos y prestadores del servicio de transporte.

Amado Ek y Agripino Escamilla indicaron que la falta de gasolina Magna representa un problema para la población, debido a que es el combustible más utilizado. También señalaron la escasez de diésel, indispensable para las actividades agrícolas y el funcionamiento de vehículos de trabajo.

Noticia Destacada Profeco señala a gasolinera de Cancún por vender el litro de gasolina más caro

Advirtieron que esta situación podría repercutir directamente en la economía de las familias, pues ante la falta de combustible regular algunos automovilistas podrían verse obligados a recurrir a la gasolina Premium, cuyo precio es más elevado.

Los entrevistados relacionaron los problemas de abastecimiento con la situación que se vive en Irán, aunque no se precisó si existe una confirmación oficial sobre esa relación ni las causas concretas de la falta de suministro en el municipio.

Explicaron que el desabasto es irregular, pues en ocasiones las estaciones pueden quedarse sin producto durante un día, mientras que en otros casos la escasez podría prolongarse hasta cuatro días consecutivos.

Noticia Destacada Gasolina en Cancún alcanza 25.39 pesos por litro y golpea al bolsillo de los automovilistas

De acuerdo con los precios reportados en las estaciones de servicio locales, la gasolina Magna se comercializa en 24.94 pesos por litro, la Premium en 28.84 pesos y el diésel en 27.99 pesos.

Como ejemplo de las afectaciones, señalaron que el domingo una gasolinera de la ciudad suspendió el despacho de combustible, debido a que todas sus bombas dejaron de operar. Aunque los trabajadores permanecieron en las instalaciones, únicamente realizaron labores de mantenimiento y reparaciones.