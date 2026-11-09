La Mansión VIP: ¿Quién es Doña Alegría y por qué quiere irse del reality show a 24 horas de su estreno? 

La nueva temporada de ‘La Mansión VIP' se estrenó este domingo 8 de noviembre, la producción del creador de contenido HotSpanish ha reunido a 16 figuras de redes sociales que estarán conviviendo durante 30 días en un encierro. Entre los integrantes se encuentra Doña Alegría, que ha dado de qué hablar al externar su deseo de abandonar el show.

A 24 horas del estreno del reality show, ya han comenzado las polémicas, esto después de que la participante, Doña Alegría, expresará su incomodidad con algunos participantes y señaló su deseo de salir del programa. Este tema ha sorprendido a los seguidores y gran parte del público que han comenzado a ver el show.

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¿Quién es Doña Alegría y por qué quiere irse de ‘La Mansión VIP’?

Doña Alegría es el apodo en redes sociales de Leticia Guajardo, conocida por ser la madre del conductor y empresario Poncho de Nigris y del exfutbolista Toño de Nigris, así como abuela del influencer Aldo de Nigris. La matriarca de la familia De Nigris fue una de las figuras que se unió a la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’.

La matriarca fue una de las participantes que más generó curiosidad por su ingreso a este formato de shows, sin embargo, a las 24 horas de haber comenzado el show expresó su deseo de abandonar el programa por un inconveniente relacionado con Jaryel Román Hernández y Joao.

Doña Alegria ya se quiere salir porque dice que se sintió incómoda porque Joao y el puertorriqueño le bailaron, dice que ella no dio pie a que hicieran eso y que ella es una señora recatada que no acepta esas cosas. #LamansionVIP2 #LaMansionVIP https://t.co/iK7wZoccey — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) November 9, 2026

De acuerdo con lo sucedido, Jaryel Román y Joao le bailaron a Doña Alegría, eso generó incomodidad en la participante señalando que ella no dio pie a que hicieran eso y asegurando que es una señora recatada; asegurado que ya se quiere salir de la segunda temporada del reality show.

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