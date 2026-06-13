La dupla judoca apunta al Mundial: Fabián Díaz Escareño y Efraín Carrillo, cómplices del tatami

Luchando contra toda adversidad, Fabián Díaz Escareño y Efraín Carrillo Paredes sueñan con asistir al Campeonato Mundial de judo y a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Los dos yucatecos han crecido juntos y a la par en este deporte, donde se han consolidado como los mejores exponentes de esta disciplina a nivel nacional dentro de su categoría.

A pesar de los infortunios por lesión y la mala gestión de personas de pantalón largo, Fabián y Efraín se han consolidado como unas de las figuras a seguir en los próximos años dentro de esta arte marcial de origen japonés.

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“Los dos hemos crecido en este deporte a la par, nos conocemos por casi siete años y hemos tenido la oportunidad de viajar y representar al Estado y a México juntos, ahora tenemos el mismo sueño: el Mundial y la Olimpiada de la Juventud, pero no será nada sencillo por lo económico”, comentó Díaz Escareño en su visita al POR ESTO!

Fabián no pudo participar en la Olimpiada Nacional 2026 por un error imperdonable de parte de algún directivo que debía mandar la lista con su nombre para inscribirlo, pero se le “olvidó” y eso lo dejó fuera de la justa nacional, privando a Yucatán de una casi segura medalla de oro, ya que él es el número uno del ranking nacional en la división de hasta 50 kilogramos, categoría Sub18.

“Soy el número uno de mi categoría por más de dos mil puntos sobre el más cercano, además fui reconocido como el mejor en un evento por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero por un mal listado me dejó fuera de la Olimpiada. Esto lo tomo como motivación para hacer mejores cosas”.

En este momento, ambos están concentrados en hacer bien las cosas y poder asistir al Mundial que se realizará en agosto en Ecuador, por lo que están en busca de apoyo, además del gran esfuerzo de los papás y de ellos mismos que tienen trabajo de medio tiempo con el objetivo de alcanzar ese sueño.

“El año pasado califiqué al Mundial, al cual no pude ir por falta de dinero, ya que fue en Europa (…) pero este año queremos ir los dos, así que les agradecería mucho la ayuda de todos, lo que puedan darnos nos ayuda con el sueño”.

Ambos judocas regresaron en días pasados del Panamericano de la especialidad, donde los dos consiguieron medallas. En especial, la de Efraín fue muy significativa, ya que lo hizo lesionado.

“En la Olimpiada me lesioné, en semifinales comenzó y en la final empeoró; sin embargo, gané el oro y nos fuimos al Panamericano, donde competí lastimado y pese a eso gané el bronce en cadetes y la plata en junior”, dijo Carrillo Paredes, que compite en los 66 kilogramos de la Sub18.

La lesión que sufrió fue un desgarre del tendón flexor del codo derecho, lo que afecta en estirar y encoger el brazo, algo crítico en un deporte donde el agarre y el derribo son fundamentales.

“Fue un proceso difícil, de mucha concentración y trabajo. Es difícil competir sin estar al cien, tenía que estar pendiente de mi salud y de la competencia, por lo que estas medallas saben aún mejor. Ahora tengo que cuidarme y estar listo para lo que sigue”.

A finales de este mes, los yucatecos viajarán a Oaxaca a un Campeonato Nacional, donde ratificarán el aval para el Mundial de tierras sudamericanas que será en agosto.

“Pero esto no es lo único que queremos para este año, buscamos meternos a los Juegos Olímpicos de la Juventud que será en noviembre en Dakar. Para ello debemos tener un gran Mundial y si podemos también ir a otros eventos, por lo que necesitamos apoyo”.