Pescadores de Puerto Juárez en crisis por tormentas y falta de apoyos

Pescadores de Puerto Juárez se encuentran sumidos en una crisis que no deja de afectarlos, agravada por las lluvias y tormentas que impactan al estado. Los trabajadores del mar únicamente pueden esperar a que mejoren las condiciones meteorológicas para tener la oportunidad de salir a realizar sus jornadas de captura. Además, aseguran que los apoyos gubernamentales siguen sin llegar.

“Si sumamos los días, llevamos cerca de un mes parados. Entre cuatro tripulantes, una embarcación puede generar en promedio 10 mil pesos diarios, pero todo eso se pierde cuando no podemos salir. Nos dedicamos a hacer trabajos ocasionales, como lavar embarcaciones, mover lanchas o cualquier otra actividad. A lo mucho obtenemos 200 pesos”, comentaron los hombres de mar.

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Entre el mal tiempo, las restricciones a la navegación y las jornadas en las que no se obtiene suficiente producto marino pese al esfuerzo realizado, los trabajadores pesqueros atraviesan una situación complicada.

Reunidos en las cabañas donde anteriormente analizaban sus ingresos, ahora conversan sobre lo difícil que ha resultado la actual temporada. Hoy, los cálculos giran principalmente en torno a las afectaciones económicas acumuladas.

“Cada lancha que permanece detenida aquí, en Puerto Juárez, puede dejar de generar hasta 10 mil pesos diarios. Aunque no zarpe, hay gastos que continúan porque se trata de ingresos que no se perciben y las afectaciones económicas se acumulan. Permanecemos en tierra firme y quien consigue alguna labor temporal obtiene unos cuantos pesos para llevar a casa”, comentó el pescador Horacio.

Los beneficios de programas como Bienpesca aún no llegan a este sector, al igual que otros respaldos estatales que, según indicaron, fueron entregados hace meses a trabajadores del sur y de otras zonas del norte de Quintana Roo. La necesidad es apremiante, pues deben sostener a sus familias y cubrir diversos gastos domésticos.

“No hay ayuda que llegue a los pescadores de Puerto Juárez. Contra la naturaleza no podemos hacer nada; ella marca sus tiempos y limitaciones. Cuando la actividad disminuye enfrentamos más dificultades porque se invierte tiempo, combustible y hay desgaste de las embarcaciones. Las grandes cooperativas y los patrones siguen adelante, pero quienes vivimos directamente de esta labor apenas tenemos recursos”, expresó el pescador conocido como “Choker”.

En materia marítima, la Capitanía de Puerto y Protección Civil determinaron el cierre general de la navegación debido a las condiciones de tormenta registradas durante este fin de semana. Los vientos de hasta 35 kilómetros por hora y el oleaje de 0.6 metros representan un riesgo para las embarcaciones.

A simple vista, el mar se observa agitado, por lo que las autoridades exhortaron a la comunidad náutica a mantenerse informada sobre los avisos oficiales para conocer la evolución de las condiciones en las costas del estado.