CNTE rechaza suspender la huelga nacional: Sección 22 de Oaxaca decide continuar las movilizaciones

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que la Sección 22 de Oaxaca decidió continuar con la huelga nacional y las movilizaciones que mantiene desde finales de mayo, luego de una consulta realizada entre las bases del magisterio democrático.

De acuerdo con los resultados difundidos por la organización sindical, la propuesta de decretar un receso en la jornada de lucha fue rechazada por un margen reducido, lo que derivó en la ratificación de las acciones de protesta que se desarrollan en la Ciudad de México y distintas entidades del país.

La consulta tuvo como objetivo definir el rumbo del movimiento magisterial en medio de las negociaciones que mantiene la CNTE con autoridades federales para atender diversas demandas laborales, salariales y relacionadas con el sistema de pensiones.

Magisterio afirma que sus demandas siguen sin resolverse

La Sección 22 señaló que la decisión refleja el sentir de miles de docentes que consideran insuficientes las respuestas ofrecidas hasta ahora por el Gobierno federal.

Según el posicionamiento difundido por la organización, los trabajadores de la educación consideran que aún no existen soluciones concretas para los principales planteamientos del movimiento, por lo que optaron por mantener la presión mediante la continuidad de la huelga nacional.

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p y que seguirán impulsando acciones para exigir atención a temas como condiciones laborales, derechos sindicales y modificaciones al sistema de seguridad social.

Asamblea Estatal Permanente avala resultados

Tras concluir la consulta, la Asamblea Estatal Permanente de la Sección 22 validó los resultados y respaldó la decisión de continuar con la jornada nacional de lucha.

El órgano de dirección del movimiento ratificó oficialmente la permanencia de la huelga y acordó mantener las actividades de protesta que han sido desplegadas desde el pasado 25 de mayo.

La resolución ocurre en un contexto de movilizaciones que han generado afectaciones en vialidades, oficinas gubernamentales y espacios públicos en diversas regiones del país.

Continúan las negociaciones con el Gobierno federal

La decisión de la Sección 22 representa un nuevo desafío para las autoridades federales, que en los últimos días han sostenido reuniones con representantes de la CNTE para buscar acuerdos que permitan destrabar el conflicto.

Mientras continúan las mesas de diálogo, el magisterio democrático mantiene su postura de que las respuestas obtenidas hasta ahora no satisfacen las demandas históricas del sector, por lo que las movilizaciones seguirán activas en tanto no existan soluciones definitivas.

Con esta determinación, la CNTE reafirma que la jornada nacional de lucha permanece vigente y que las acciones de protesta continuarán en los próximos días.

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