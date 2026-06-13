Irán frena expectativas sobre acuerdo con EU y descarta firma inmediata para poner fin al conflicto

Las autoridades iraníes descartaron que este domingo se concrete la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos orientado a avanzar hacia el fin de las hostilidades en Oriente Medio, enfriando así las expectativas generadas en las últimas horas sobre un posible acuerdo inminente.

La aclaración fue realizada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, quien señaló que aún no existe una fecha definitiva para la formalización del documento.

De acuerdo con declaraciones difundidas por la agencia estatal iraní Irna, el funcionario explicó que la suscripción del memorando no ocurrirá el domingo, aunque confió en que el proceso pueda concluir en los próximos días una vez que se completen los procedimientos pendientes.

Teherán pide cautela sobre los tiempos del acuerdo

Las declaraciones de Baqai contrastan con versiones difundidas recientemente por actores involucrados en las negociaciones, quienes habían sugerido que la firma podría realizarse de manera inmediata.

Sin embargo, la postura oficial iraní apunta a que las conversaciones continúan abiertas y que aún es necesario definir aspectos técnicos y políticos antes de la ratificación formal del entendimiento.

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La prudencia expresada por Teherán refleja la complejidad de un proceso diplomático que busca poner fin a meses de tensión militar y política en una de las regiones más estratégicas del mundo.

Negociaciones continúan en medio de expectativas internacionales

El posible acuerdo entre Washington y Teherán ha despertado interés internacional debido a sus implicaciones en materia de seguridad regional, comercio energético y estabilidad geopolítica.

Diversos gobiernos y organismos internacionales han seguido de cerca las conversaciones, especialmente por el impacto que un eventual entendimiento podría tener en el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

Las negociaciones también contemplan temas relacionados con sanciones económicas, activos iraníes bloqueados y mecanismos para reducir las tensiones entre ambas naciones.

BREAKING: US-Iran deal will not be signed tomorrow: Iran's Foreign Ministry



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Acuerdo sigue en construcción

Aunque Irán descartó una firma inmediata, el Gobierno no cerró la puerta a una pronta conclusión de las conversaciones.

Las autoridades iraníes mantienen la expectativa de que el memorando pueda concretarse en el corto plazo, una vez que se alcancen consensos definitivos entre las partes involucradas.

Mientras tanto, la comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de las negociaciones, consideradas uno de los procesos diplomáticos más relevantes del año por su potencial para modificar el equilibrio político y de seguridad en Oriente Medio.

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