Granizada sorprende y pinta de blanco las calles de Puebla; así quedó la Angelópolis

Durante la tarde de este martes se presentó una granizada que sorprendió a los habitantes de Puebla capital y municipios ubicados en la zona metropolitana. Este fenómeno dejó las calles pintadas de blanco, sin embargo, una de las imágenes que más sorprendió en redes fue la de Angelópolis.

El centro comercial de lujo sorprendió a los habitantes y usuarios de redes después de que se compartieran fotos y videos del lugar cubierto totalmente de blanco. Y es que, el granizo tapizó por completo el suelo, dando una imagen pocas veces vista dentro de la capital del estado.

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Así se veía Angelópolis en Puebla tras la granizada

El fenómeno climático sorprendió a la ciudad durante la tarde de este martes 26 de mayo, cubriendo de hielo varias zonas de la capital. Sin embargo; una de las imágenes más virales en redes sociales fue el estacionamiento y la explanada del Estadio Cuauhtémoc y la colonia Maravillas.

En las imágenes es posible apreciar las calles cubiertas de blanco a tal nivel que no es posible apreciar el asfalto. Ante la acumulación de hielo, se tuvieron que realizar trabajos para poder despejar las calles afectadas, obligando a los vecinos a salir con escobas y palas para despejar los accesos a los hogares.

🌨️⚠️ Una intensa granizada sorprendió este martes a habitantes del norte de la ciudad de Puebla.



Calles de la colonia Maravillas y la zona de los estadios terminaron cubiertas de blanco tras la fuerte lluvia acompañada de granizo, mientras las precipitaciones continúan en… pic.twitter.com/Ku06Dr3oIT — Luis David García (@ldgarcia_mkt) May 26, 2026

Y es que, Puebla fue la entidad más afectada durante este martes, afectando principalmente el norte y centro de la capital poblana. El bulevar 18 de Noviembre y el bulevar 5 de Mayo sufrieron inundaciones severas que dejaron autos varados; sin embargo, Protección Civil confirmó que no se reportan personas lesionadas.

¿Cuál es el pronóstico del clima para este miércoles 27 de mayo?

Para este miércoles 27 de mayo de 2026, el panorama meteorológico en México tendrá un fuerte contraste. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país enfrentará lluvias intensas con tormentas eléctricas y potencial de granizo en el centro, noreste y sureste del país.

Por otro lado; en los estados del Pacífico y la Península de Yucatán se presentarán temperaturas extremas que superarán los 40°C debido a la onda de calor. Una vaguada en niveles altos de la atmósfera, combinada con la entrada de humedad del Golfo de México y el avance de la onda tropical número 2, mantendrá condiciones inestables en el interior del territorio.

Lluvias intensas de hasta 150 mm se presentarán en Puebla, el centro de Veracruz, el norte y suroeste de Oaxaca, y el norte, centro y este de Chiapas. Mientras que lluvias muy fuertes estarán en Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco.

Para finalizar; chubascos y lluvias fuertes se presentarán en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato y Guerrero, así como los estados peninsulares de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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