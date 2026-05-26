Así fue el nacimiento de una géiser en vivienda de Ixtlán de Los Hervores; autoridades acordonan la zona

Habitantes de la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de Los Hervores, reportaron el nacimiento inesperado de un géiser dentro del área de corral de una vivienda, lo que generó movilización de autoridades municipales y personal de Protección Civil.

De acuerdo con los primeros reportes, los moradores del inmueble detectaron un fuerte chorro de agua caliente y lodo que comenzó a brotar del suelo de manera repentina. Ante el riesgo, procedieron a resguardar a los animales que se encontraban cerca del punto de salida y dieron aviso inmediato a las autoridades.

El fenómeno fue grabado en video por habitantes de la zona y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa la fuerza con la que el agua y el material lodoso emergen desde el terreno.

¿Qué ocurrió en El Salitre, Ixtlán de Los Hervores?

Autoridades municipales acudieron al sitio para realizar una primera revisión del área afectada. De manera preliminar, informaron que la abertura formada por el brote podría superar los cuatro metros de diámetro, por lo que se decidió acordonar el espacio para evitar accidentes.

El nacimiento del géiser sorprendió a los habitantes debido a que ocurrió dentro de una propiedad particular, en una zona donde normalmente se realizan actividades domésticas y de resguardo de animales.

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Aunque el municipio es conocido por su actividad geotérmica, las autoridades señalaron que será necesario evaluar la magnitud del fenómeno para determinar si representa algún riesgo para viviendas cercanas.

Protección Civil monitorea el nuevo géiser

Elementos de Protección Civil y especialistas mantienen vigilancia permanente en el lugar para revisar el comportamiento del terreno, la temperatura del agua y la estabilidad de la abertura.

Las autoridades pidieron a la población no acercarse al área acordonada, debido a las altas temperaturas del agua, la presencia de lodo y el movimiento constante del suelo.

También recomendaron evitar la difusión de visitas no autorizadas al sitio, ya que el fenómeno podría representar un riesgo para curiosos o habitantes que intenten observarlo de cerca.

🌋 #Sorprendente En la comunidad de #ElSalitre, en #Ixtlán de los #Hervores, #Michoacán, se registro el surgimiento de un #géiser o posible “olla de lodo” dentro del patio de una vivienda, expulsando lodo y agua muy caliente, dónde perdieron la vida algunos animales de patio.… pic.twitter.com/ZtcVrbRXwG — Contrapropuesta Mx (@ContraProMx) May 26, 2026

Ixtlán, una zona conocida por su actividad geotérmica

Ixtlán de Los Hervores es reconocido históricamente por su actividad geotérmica y por la presencia de géiseres naturales, considerados uno de los atractivos turísticos más importantes de la región.

Sin embargo, el brote registrado en El Salitre será evaluado por especialistas para establecer si se trata de una nueva manifestación natural estable o de un fenómeno temporal que requiera medidas adicionales de seguridad.

Por ahora, el área permanece resguardada mientras continúan los trabajos de supervisión y monitoreo.

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