Shrek 5 lanza nuevo tráiler oficial de la cinta; ¿cuándo se estrena la quinta entrega?

Este martes 16 de junio de 2026, DreamWorks Animation y Universal Pictures sorprendieron a todos los fanáticos del ogro más famoso del cine al lanzar el primer tráiler oficial de Shrek 5. Estas primeras imágenes han mostrado el regreso de Shrek, Fiona y Burro; además de presentar a un nuevo personaje.

Este tráiler ha generado gran expectativa entre los fanáticos, y es que se ha mostrado una mejora en la animación, además de revelar que este universo de fantasía se encuentra listo para comenzar una nueva etapa en dónde podemos conocer a los hijos de Shrek y Fiona, además de la familia de Burro.

¿Qué se puede observar en el tráiler de Shrek 5?

Tras 16 años desde la última película principal de la saga, el adelanto nos muestra que la historia iniciará de forma clásica con el icónico libro de cuentos, aunque Burro interrumpe rápidamente la narración para anunciar que es momento de un cambio de imagen, mostrando su característico humor.

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En el avance se observa a Shrek, Fiona, sus hijos ya crecidos y Burro listos para explorar nuevos escenarios, aunque el clip concluye de forma misteriosa con toda la familia encerrada en una celda. Escena en donde solo se puede ver a Burro cantar, mientras el resto lo ve con molestia.

¿Cuándo se estrena Shrek 5 en los cines?

A pesar de las altas expectativas que generó el avance, la revelación trajo consigo un importante cambio en los planes del estudio. Tras varios ajustes estratégicos en el calendario de Hollywood que originalmente planeaban un lanzamiento para mediados o finales de 2026; se confirmó un cambio respecto a la fecha.

It’s happening... it’s really happening! Experience Shrek 5 only in theaters summer 2027. pic.twitter.com/S661D6Mcia — Shrek (@Shrek) June 16, 2026

Se confirmó que la fecha de estreno oficial de Shrek 5 en cines será el 30 de junio de 2027. Esta modificación obligará a la producción a perderse el festejo exacto por el 25 aniversario de la primera cinta, pero asegura un lugar privilegiado en la taquilla de verano del próximo año.

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