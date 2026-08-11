Advierten riesgo para tortugas y delfines por redes de pesca en costas de Yucatán

El uso de redes y otras artes de pesca, aunado a la falta de un ordenamiento del ramo sustentado en información científica actualizada, mantiene latente el riesgo de que tortugas marinas y mamíferos marinos sufran lesiones o mueran por enmallamientos frente a las costas de Yucatán, advirtió el biólogo marino Juan Lara Rodríguez.

Explicó que cada año, en las diferentes temporadas de captura, especialistas, grupos dedicados a la protección de la fauna marina y pescadores con conciencia ambiental advierten sobre los riesgos que representan determinados instrumentos para especies que comparten su hábitat con las actividades productivas.

“Las tortugas marinas y los delfines pueden quedar atrapados en las redes, situación que les provoca heridas, les impide salir a la superficie para respirar o causarles la muerte por ahogamiento”, dijo.

Noticia Destacada Rescatan a flamingo desorientado cerca de la entrada a Sisal

Señaló que, pese a la importancia de este problema, actualmente en Yucatán no se cuenta con estudios suficientes que permitan establecer con precisión en qué temporadas, bajo qué condiciones y mediante cuáles artes de pesca se registra una mayor afectación.

Explicó que la falta de información dificulta determinar si en ciertos períodos de pesca, vedas o etapas específicas de las temporadas de captura representan un mayor riesgo para estas especies, por lo que consideró indispensable generar investigaciones para conocer el impacto de la actividad.

Lara Rodríguez destacó que se requiere una investigación profunda, con parámetros bien definidos y un monitoreo constante, cuyos resultados permitan generar información confiable para la elaboración de políticas públicas y un ordenamiento pesquero que contribuya a disminuir las afectaciones sobre las poblaciones de especies marinas de la entidad.

Noticia Destacada Migrantes yucatecos prefieren quedarse en Estados Unidos por falta de empleos en el estado

Consideró que el monitoreo del uso de redes resulta fundamental para reducir la muerte de delfines y tortugas por enmallamiento.

Sin embargo, señaló que también es necesario que los pescadores adopten medidas preventivas durante sus jornadas, como la revisión periódica de las redes, incluso en lapsos de 20 minutos, para detectar oportunamente cualquier ejemplar atrapado.

Insistió en que el sector pesquero requiere un ordenamiento, cuyo objetivo debe ser que quienes dependen de la actividad puedan reconocer el impacto de sus labores y participar en la búsqueda de mecanismos que permitan mantener una explotación sustentable de los recursos durante más tiempo.