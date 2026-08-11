Contador ligado al hermano de ‘Alito’ Moreno comparece en Campeche por presunto desvío millonario

Aproximadamente a las 11:00 horas de este martes inició la audiencia de Antonio “N”, señalado como presunto responsable del delito de peculado por un desvío superior a los 36 millones de pesos durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas.

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El imputado, identificado como contador del hermano del exmandatario estatal, fue detenido el pasado lunes 10 de agosto en la Ciudad de México y posteriormente trasladado a la capital campechana para comparecer ante el juez de Control que emitió la orden de aprehensión.

La detención se deriva de una investigación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, que señala al acusado como presunto integrante de una red mediante la cual se habrían utilizado Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, EFOS, para realizar operaciones relacionadas con el desvío de recursos.

Durante la audiencia, el juez deberá analizar los datos presentados por la Fiscalía y podría definir la situación jurídica de Antonio “N” conforme avance la diligencia.

JGH