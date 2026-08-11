Detienen a “El Búho” en Veracruz por presunto vínculo con homicidio de la periodista Roxana Guzmán

Sergio “N”, alias “El Búho”, identificado por autoridades como presunto coordinador operativo de un grupo delictivo relacionado con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán, fue detenido en Minatitlán, Veracruz, informó este martes 11 de agosto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La captura forma parte de las investigaciones que mantienen autoridades estatales y federales para esclarecer el asesinato de la comunicadora y determinar la participación de las personas señaladas en el caso.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch explicó que la operación fue resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento desarrollados en coordinación con autoridades de Veracruz.

Con esta detención, suman nueve personas capturadas por su presunta relación con el homicidio de Roxana Guzmán, mientras las investigaciones continúan abiertas.

¿Cómo fue detenido “El Búho” en Minatitlán?

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales.

Como parte de las acciones, las fuerzas de seguridad ejecutaron un cateo en Minatitlán, donde además de concretar la captura de Sergio “N” fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo de comunicación y otros indicios.

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Los objetos quedaron bajo resguardo de las autoridades y serán incorporados a la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con García Harfuch, “El Búho” es señalado como presunto coordinador operativo de una organización criminal y estaría relacionado con el caso de la periodista. Su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales, por lo que mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.

¿Qué pasó con la periodista Roxana Guzmán?

Roxana Berenice Guzmán fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026 en Nanchital, Veracruz. Semanas después, las autoridades confirmaron que había sido localizada sin vida.

A partir de las investigaciones fueron detenidas otras ocho personas por su probable participación en los hechos. Entre los investigados se encuentran antiguos integrantes de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz encabeza las indagatorias, con apoyo de instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad federal.

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste también es investigado

El caso también derivó en el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, luego de que la Fiscalía estatal solicitara al Congreso de Veracruz una declaración de procedencia.

Las autoridades buscan investigar su presunta participación como posible autor intelectual del secuestro y homicidio. La defensa del presidente municipal ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad.

La eliminación del fuero permite que las investigaciones continúen sin la protección constitucional asociada al cargo.

Investigación por homicidio de Roxana Guzmán sigue abierta

García Harfuch destacó la coordinación con el Gobierno de Veracruz y expresó solidaridad con la familia y personas cercanas a Roxana Guzmán.

La detención de “El Búho” eleva a nueve el número de personas capturadas dentro de la investigación, aunque las autoridades mantienen abiertas distintas líneas para establecer cómo ocurrió el crimen, identificar a todos los posibles participantes y determinar las responsabilidades individuales.

Los indicios localizados durante el cateo serán analizados como parte de las diligencias que buscan esclarecer completamente el secuestro y homicidio de la periodista.

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