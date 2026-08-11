Colapsa estructura en demolición sobre Viaducto Miguel Alemán; árbol cae sobre un vehículo y complica tránsito en CDMX

Una estructura en proceso de demolición colapsó este martes 11 de agosto en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, y provocó afectaciones sobre la lateral y los carriles centrales del Viaducto Miguel Alemán, una de las principales vialidades de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió a la altura del cruce con la calle Minería. Parte del material alcanzó la vialidad y provocó la caída de un árbol, que terminó impactando un automóvil que circulaba por los carriles centrales.

Versiones iniciales también señalaron que un motociclista pudo verse involucrado en el incidente; sin embargo, los reportes disponibles presentan diferencias sobre si hubo personas lesionadas. Hasta que las autoridades emitan un balance definitivo, la información sobre posibles heridos debe considerarse preliminar.

Equipos de emergencia, bomberos, personal de Protección Civil y elementos de tránsito se movilizaron al punto para retirar materiales, evaluar riesgos y permitir la recuperación de la circulación.

¿Dónde colapsó la estructura sobre Viaducto Miguel Alemán?

El desplome se registró en un inmueble localizado sobre la lateral de Viaducto Miguel Alemán y la calle Minería, en la colonia Escandón, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La construcción se encontraba en trabajos de demolición cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con la información disponible, las labores comenzaron el 24 de junio y estaban programadas para concluir el 24 de noviembre de 2026.

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El material procedente de la obra alcanzó parte de la vialidad y generó complicaciones importantes para los automovilistas que circulaban por la zona.

Árbol cae sobre automóvil tras colapso en la Escandón

Uno de los principales efectos del desplome fue la caída de un árbol hacia los carriles centrales de Viaducto Miguel Alemán.

El ejemplar impactó un automóvil y obligó a las autoridades a restringir la circulación mientras se realizaban maniobras para retirar ramas, escombros y otros objetos que pudieran representar un peligro.

Las autoridades recomendaron evitar la zona y utilizar vías alternas mientras continúen las labores de limpieza y revisión del inmueble.

🛑🎥📹 REVELAN VIDEO DEL DERRUMBE DE EDIFICIO EN LA ESCANDÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.



El video revela que el inmueble de cuatro pisos colapsó y no fue un árbol que lo tiró.



Sobre carriles centrales del #ViaductoMiguelAleman se observa cómo caen escombros sobre el motociclista… pic.twitter.com/8QuNChRLu2 — Enrique Luna (@Enrique_LunaP) August 11, 2026

¿Había permiso para realizar la demolición?

Según la información difundida sobre la obra, el inmueble cuenta con una licencia expedida por la alcaldía Miguel Hidalgo para realizar los trabajos de demolición.

El propietario fue identificado como Raíces Houston, S.A. de C.V., mientras que el responsable de obra señalado en la documentación es Nicolás Arturo Iris Aguilar.

Tras el incidente, corresponderá a las autoridades revisar las condiciones bajo las cuales se ejecutaban los trabajos y determinar si se cumplieron las medidas de seguridad contempladas en la autorización.

Colapso genera críticas por supervisión de la obra

El accidente también generó cuestionamientos en redes sociales sobre la supervisión de los trabajos y las medidas tomadas para proteger a peatones y automovilistas.

Algunos usuarios exigieron revisar la licencia y determinar si existieron omisiones durante la demolición. Estas expresiones corresponden a críticas ciudadanas y, hasta el momento, no constituyen una conclusión oficial sobre las causas del colapso.

📰 Tarjeta Informativa || ATIENDE SGIRPC COLAPSO DE INMUEBLE EN LA COLONIA ESCANDÓN.



Más información ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/jqs3HWUvtE#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Oz2Ay16iM1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2026

Mientras se realizan las inspecciones, la prioridad de los equipos de emergencia permanece en asegurar el inmueble, retirar los materiales que invadieron Viaducto y restablecer la circulación de manera segura.

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