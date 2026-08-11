Incendio de basura se extiende y consume unas 15 embarcaciones en colonia ABC de Cancún

Un voraz incendio consumió varias estructuras de embarcaciones que se encontraban en un predio que se ubica en la colonia ABC, a unos metros de la avenida José López Portillo, lo que generó alarma por una densa columna de humo que se divisó en varios kilómetros a la redonda.

La emergencia fue reportada alrededor de las 2 de la tarde en un terreno bardeado, a un costado del Motel Las Pencas, donde las primeras versiones señalaron que un incendio de basura se extendió a estructuras de fibra de vidrio utilizadas para construir lanchas.

Las primeras versiones señalaron que unas 15 embarcaciones en construcción se incendiaron y esto generó la extensa nube de humo negro.

Elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.