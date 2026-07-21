Influencer trata de recrear el caballo de Troya para entrar a ver 'La Odisea': VIDEO

El ingenio de muchas personas, ha generado que se hagan virales en las redes sociales. Durante estos días, fue el estreno de ‘La Odisea’, cinta que fue dirigida por Christopher Nolan.

Sin embargo, más allá de la película unos creadores de contenido causaron revuelo en redes sociales, pues decidieron hacer un reto, tratando de imitar a la mitología griega, los encargados de esto, fueron los titulares del YouTube ‘FullSquad’.

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Jóvenes tratan de entrar al cine imitando el caballo de Troya

En las diferentes plataformas, se puede observar como los jóvenes documentaron la construcción de una réplica artesanal del legendario caballo de Troya. Cabe mencionar que esto se realizó con el objetivo de entrar al cine sin ser descubiertos y sin pagar su boleto.

De acuerdo con lo que se sabe, el grupo de creadores adquirió un boleto, mientras uno transportaba el caballo, donde estaban otros dos jóvenes.

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Como se esperaba, la curiosa estructura llamó la atención de las personas, quienes no dudaron en cuestionar si era posible que alguien fuera adentro.

Al avanzar, todo parece que iba de la mejor manera, el boleto fue escaneado y el caballo logró entrar. Cuando los jóvenes pensaron que ya habían superado la prueba, tuvieron una caída que los puso en evidencia.

#Viral 🎬🐴 || Dos personas intentaron entrar gratis a ver la película The Odyssey, de Christopher Nolan, al ocultarse dentro de un caballo de Troya en miniatura en un cine de Los Ángeles, en un video viral que parodia el mito griego. pic.twitter.com/ZUVkRLYzZ0 — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) July 19, 2026

Por lo que el personal de seguridad intervino para comentarles que debían de adquirir la entrada, aunque su plan falló, los jóvenes ganaron muchas vistas en redes sociales y pasaron un momento muy divertido.

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