Calor extremo y lluvias dispersas afectan a la Península de Yucatán

El intenso calor y bochorno continuarán afectando a la Península de Yucatán, acompañado de lluvias y tormentas ocasionadas por una depresión atmosférica, el ingreso de aire marítimo tropical y la formación vespertina de la “vaguada maya”.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan lluvias ligeras y dispersas menores a 5 milímetros en gran parte de Yucatán y Campeche, así como en el occidente y norte de Quintana Roo.

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Ayer, las temperaturas más elevadas en Campeche se registraron en la capital, Seybaplaya y Champotón, con 39 grados Celsius como máxima y 23 como mínima. En Escárcega y Candelaria se alcanzaron 39 grados de máxima y 24 de mínima; en Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, 38 grados de máxima y 22 de mínima; en Carmen, 37 de máxima y 25 de mínima; y en Hopelchén y Calakmul, 36 de máxima y 21 de mínima.

Estas condiciones se deben a un canal de baja presión sobre la Península, que interactúa con el aire húmedo del Caribe, favoreciendo nubosidad y lluvias dispersas.

Para Campeche se prevén temperaturas calurosas a muy calurosas, cielo despejado con aumento de nubosidad por la tarde, lluvias dispersas con actividad eléctrica y rachas de viento. Hoy se espera un ambiente más fresco en la madrugada, con 22 a 27 grados Celsius, y vientos de 10 a 40 km/h, con dirección noreste en Yucatán, variables en Campeche y este-sureste en Quintana Roo.

El panorama podría cambiar mañana por la combinación de tres fenómenos: la vaguada inducida por el ciclón “Bertha”, el avance de una nueva onda tropical y la inestabilidad en niveles superiores de la troposfera sobre Centroamérica.