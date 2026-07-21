Mujer se desmaya en su trabajo y provoca movilización de emergencia en Champotón

Una movilización de elementos de la policía, así como de cuerpos de emergencia, se registró en una conocida refaccionaria ubicada sobre la calle 34, en la colonia Ulises Sansores.

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El hecho ocurrió la tarde de este martes, alrededor de las 13:15 horas, en la dirección antes referida en la cabecera de Champotón.

Según los reportes, se trató de una persona del sexo femenino quien habría sufrido un accidente en su lugar de trabajo, no obstante, otras versiones señalan que habría presentado un desmayo, procediendo a llamar a los números de emergencia.

Por su parte, los paramédicos de la Cruz Roja ingresaron a conocida refaccionaria para brindar atención a la persona afectada. Al parecer no fue necesario el servicio de traslado, ya que lograron estabilizar a esta persona.

JGH