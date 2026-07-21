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Campeche / Sucesos

Mujer se desmaya en su trabajo y provoca movilización de emergencia en Champotón

Una mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja tras sufrir un presunto desmayo en una refaccionaria de Champotón, lo que movilizó a policías y cuerpos de emergencia.

Por Jorge May

21 de jul de 2026

1 min

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Moviliza desmayo de una mujer a policías y paramédicos en refaccionaria de Champotón
Moviliza desmayo de una mujer a policías y paramédicos en refaccionaria de Champotón / Jorge May

Una movilización de elementos de la policía, así como de cuerpos de emergencia, se registró en una conocida refaccionaria ubicada sobre la calle 34, en la colonia Ulises Sansores.

Un adulto mayor sufrió una descompensación mientras conducía en Campeche.

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El hecho ocurrió la tarde de este martes, alrededor de las 13:15 horas, en la dirección antes referida en la cabecera de Champotón.

Según los reportes, se trató de una persona del sexo femenino quien habría sufrido un accidente en su lugar de trabajo, no obstante, otras versiones señalan que habría presentado un desmayo, procediendo a llamar a los números de emergencia.

Por su parte, los paramédicos de la Cruz Roja ingresaron a conocida refaccionaria para brindar atención a la persona afectada. Al parecer no fue necesario el servicio de traslado, ya que lograron estabilizar a esta persona.

JGH

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