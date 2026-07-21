Papa León XIV alerta por 103 países en guerra y pide frenar el rearme nuclear

El Papa León XIV advirtió que 103 Estados se encuentran involucrados de alguna forma en conflictos armados y llamó a la comunidad internacional a detener la carrera nuclear y el uso de tecnologías capaces de decidir ataques sin intervención humana.

El pontífice expuso estas reflexiones en el prólogo de “Desarmada y desarmante”, una antología que reúne sus intervenciones sobre la guerra, el desarme y la construcción de la paz. El texto fue difundido este martes 21 de julio por Vatican News.

León XIV sostuvo que las armas continúan presentes en Ucrania, Oriente Medio, Sudán, Myanmar, Yemen y la República Democrática del Congo. También retomó la expresión “Tercera Guerra Mundial a pedazos”, utilizada por el Papa Francisco para describir la expansión de conflictos en distintas regiones.

León XIV afirma que la paz comienza en la vida cotidiana

El Papa señaló que la paz no depende únicamente de las decisiones de gobiernos, ejércitos y organismos internacionales. Consideró que también debe construirse dentro de las familias, los hogares, las comunidades y los lugares de trabajo.

De acuerdo con el pontífice, las personas no pueden exigir soluciones pacíficas a los dirigentes mundiales mientras mantienen actitudes de indiferencia, acusación y odio en sus relaciones cotidianas.

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León XIV afirmó que acciones como perdonar una ofensa, pronunciar una palabra amable o ayudar a otra persona contribuyen a crear entornos menos violentos.

La promoción de una paz “desarmada y desarmante” ha formado parte de los mensajes de León XIV desde su primera bendición como papa, pronunciada el 8 de mayo de 2025.

Papa pide avanzar hacia el desarme nuclear

León XIV rechazó la idea de que las armas atómicas garanticen la estabilidad entre los países. “No son las armas atómicas las que generan la paz, sino el desarme”, afirmó en el documento.

El líder de la Iglesia católica consideró que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki mostraron que recurrir a la guerra puede convertirse en una decisión sin retorno. Además, expresó preocupación por el aumento del gasto militar y el desarrollo de tecnologías aplicadas a los conflictos.

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2026, León XIV también defendió una paz basada en el diálogo, la justicia y el respeto a la dignidad humana, en lugar de la amenaza militar.

No son las armas atómicas las que generan la #paz, sino el desarme. Esta verdad, que parecía indiscutible en las últimas décadas, durante las que hemos asistido a una desescalada nuclear, se ha visto empañada por una carrera armamentística que hoy en día asusta y aterroriza. — Papa León XIV (@Pontifex_es) July 21, 2026

León XIV alerta sobre armas controladas por máquinas

El pontífice recordó el caso del oficial soviético Stanislav Petrov, quien en 1983 decidió no reportar como real una alerta equivocada sobre el supuesto lanzamiento de misiles estadounidenses.

Para León XIV, ese episodio demuestra que la conciencia humana puede evitar una catástrofe. Por ello, advirtió sobre el riesgo de permitir que sistemas automatizados o herramientas digitales tomen decisiones relacionadas con bombardeos y ataques contra la población.

El Papa pidió a creyentes y personas de buena voluntad convertirse en promotores de la no violencia. Afirmó que la paz requiere responsabilidad, verdad, testigos y esperanza, además de acciones constantes para impedir que la guerra se convierta en una respuesta normal ante los conflictos.

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