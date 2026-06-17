Tom Holland confirma matrimonio con Zendaya tras meses de rumores.

Tras meses de intensos rumores y especulaciones, Tom Holland ha confirmado que él y Zendaya están oficialmente casados. Lo que comenzó como un secreto a voces en Hollywood ha sido confirmado por el propio actor, generando gran emoción entre los seguidores de la pareja.

La revelación dada por el propio actor fue dada durante la gira promocional de ‘Spider-Man: Brand New Day’. Cinta en la que Tom y Zendaya participan, aunque la pareja siempre ha mantenido su vida privada lejos del ojo público, la respuesta del actor en medio de una entrevista terminó de confirmar los rumores de matrimonio.

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Tom Holland y Zendaya están casados, el actor lo confirmó

La revelación ocurrió durante una entrevista exclusiva con la revista Esquire UK, en medio de la gira promocional de ‘Spider-Man: Brand New Day'. El tema surgió cuando el entrevistador le preguntó a Holland sobre una serie de fotografías de su supuesta boda creadas con IA que se habían vuelto virales en redes sociales meses atrás.

Al ser cuestionado sobre si había tenido que llamar a sus seres queridos para aclarar que esas fotos eran falsas, el actor de 30 años comentó sin rodeos: "No, porque estaban todos allí". Tras esto; Tom se percató que su confesión causaría gran revuelo por lo que con una sonrisa, cortó el tema de forma amable: "Eso es todo lo que van a saber al respecto".

Aunque el actor prefirió mantener en secreto los detalles de la fecha, el lugar o el vestido de novia, aprovechó el espacio para dedicarle unas emotivas palabras a Zendaya. "Encontré a mi persona. Ella es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella. Nunca me había sentido tan apoyado y seguro en toda mi vida", expresó Tom.

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