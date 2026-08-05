¿Quién era César Gastélum? Así era la vida del influencer asesinado en Culiacán

El nombre de César Gastélum, mejor conocido entre sus seguidores como "Cesarín", cobró relevancia nacional tras su fallecimiento ocurrido el 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa. Antes de ese hecho, el creador de contenido había formado una amplia comunidad digital gracias a sus videos de humor, transmisiones en vivo y publicaciones sobre su vida cotidiana.

Su presencia en redes sociales creció de forma constante durante los últimos años. Al momento de su muerte acumulaba 577 mil seguidores en TikTok, 116 mil en Instagram y más de 16 mil suscriptores en YouTube.

El contenido que hizo popular a César Gastélum

En TikTok, donde utilizaba la cuenta @cesargastelum04, César Gastélum superaba los 22.2 millones de "Me gusta" gracias a videos de entretenimiento, sketches y situaciones cotidianas

Entre sus personajes más conocidos destacaban el "Profe Alducin" y el "Padre", además de compartir covers musicales, bromas y escenas humorísticas que le permitieron conectar con miles de usuarios.

También creaba contenido para YouTube y Kick

Además de TikTok, César Gastélum mantenía actividad en YouTube, plataforma donde publicaba blogs personales, videos de comida, recopilaciones virales, reacciones y contenido relacionado con videojuegos como GTA V.

En Kick realizaba transmisiones en vivo bajo el nombre de usuario "compasexor", espacio donde conversaba con sus seguidores y generaba contenido en tiempo real. Fue durante una de esas emisiones cuando ocurrió el ataque en el que perdió la vida.

Un perfil que mostraba viajes y estilo de vida

En Instagram, el influencer acostumbraba compartir fotografías de sus viajes, reuniones y actividades sociales. Sus publicaciones también mostraban algunos de los automóviles que conducía, entre ellos un Mini Cooper, un Chrysler 300, un convertible azul y un Porsche blanco.

Además, documentó visitas a destinos como Las Vegas, Pacific Park en Santa Mónica y diferentes zonas del noroeste de México. En varias imágenes aparecía con prendas de marcas como Balenciaga, Hugo Boss y Ed Hardy, así como accesorios llamativos.

El éxito de César Gastélum se basó en un contenido cercano y desenfadado, combinado con transmisiones donde interactuaba directamente con sus seguidores.

Con cientos de miles de usuarios distribuidos entre distintas plataformas, el influencer logró consolidar una comunidad que seguía tanto sus proyectos de entretenimiento como aspectos de su vida diaria, convirtiéndose en uno de los creadores de contenido más conocidos de la región.