Revelan video del momento exacto del asesinato del influencer César Gastélum

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, luego de ser atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo junto a otras personas. El hecho quedó registrado en el video que se difundía a través de redes sociales.

La agresión ocurrió en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas más concurridas de la ciudad, lo que provocó una rápida movilización de las autoridades y generó numerosas reacciones entre usuarios de plataformas digitales.

¿Dónde ocurrió el ataque contra César Gastélum?

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado se registró frente a un establecimiento de comida rápida ubicado sobre el bulevar Sánchez Alonso, en el sector Tres Ríos, a escasa distancia de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

⚠️ IMAGENES SENSIBLES | Asesinan al influencer CÉSAR GASTÉLUM en Culiacán mientras grababa contenido



El creador de contenido fue atacado por hombres armados en el sector Tres Ríos, en Culiacán pic.twitter.com/4Cm1nC79SS — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 5, 2026

Los hechos se registraron poco después de las 20:00 horas, cuando el influencer convivía con otras personas mientras transmitía en tiempo real.

Así se desarrolló la agresión

Las primeras investigaciones señalan que dos hombres encapuchados, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, se aproximaron directamente al lugar donde se encontraba César Gastélum y abrieron fuego en su contra.

El ataque quedó registrado en la transmisión que realizaba el creador de contenido, por lo que tanto los instantes previos como el momento de la agresión comenzaron a circular ampliamente en redes sociales.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Tras el homicidio, las autoridades de Sinaloa iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso e identificar a los responsables del ataque

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer posibles líneas de investigación oficiales. La Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias para determinar las circunstancias del crimen.