Papa León XIV anuncia gira por América Latina: visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

El Papa León XIV realizará del 6 al 17 de noviembre de 2026 una extensa gira apostólica por América Latina, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El anuncio fue confirmado este miércoles 5 de agosto por Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El recorrido incluirá diez ciudades y se llevará a cabo después de que el pontífice aceptara las invitaciones de los gobiernos y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

La primera etapa se desarrollará en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Posteriormente viajará a Argentina y concluirá la gira en Perú, nación con la que mantiene una relación personal y pastoral de varias décadas.

El viaje marcará el regreso de un pontífice a América Latina después de varios años y tendrá un significado especial para Perú, donde León XIV trabajó como misionero y obispo antes de asumir responsabilidades en el Vaticano.

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV?

En Uruguay, el pontífice estará en Montevideo, Paysandú y Florida. En esta última ciudad se encuentra el santuario dedicado a la Virgen de los Treinta y Tres, considerada patrona del país.

La etapa argentina se realizará del 8 al 11 de noviembre e incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján. Esta última localidad es uno de los principales centros de peregrinación de Argentina por la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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Del 11 al 17 de noviembre, León XIV recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú. El Vaticano todavía no ha publicado el programa detallado de celebraciones, reuniones y traslados.

¿Por qué la visita a Perú será especial para León XIV?

León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, nació en Chicago, pero desarrolló una parte importante de su vida religiosa en Perú.

El pontífice obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización en agosto de 2015 y posteriormente fue nombrado obispo de Chiclayo, cargo que ocupó antes de ser llamado a Roma por el papa Francisco.

Su regreso a Chiclayo tendrá una carga simbólica debido a los vínculos que conserva con la comunidad católica local. Antes de encabezar esa diócesis, también desempeñó labores como misionero, formador y administrador eclesiástico en territorio peruano.

León XIV llegará a países que Francisco no visitó como Papa

La gira también tendrá relevancia histórica para Argentina y Uruguay. Aunque Francisco era argentino, no regresó oficialmente a su país durante sus 12 años de pontificado ni realizó una visita apostólica a Uruguay.

En noviembre, viaje apostólico del Papa a Sudamérica: Uruguay, Argentina y Perú - Vatican News https://t.co/BRD2kw9cAS — Vatican News (@vaticannews_es) August 5, 2026

En ambos países, León XIV sostendrá encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y comunidades católicas. La última visita papal a Argentina ocurrió en 1987 con Juan Pablo II, mientras Uruguay recibió al mismo pontífice en 1987 y 1988.

La gira latinoamericana será uno de los viajes internacionales más amplios del actual pontificado. Su agenda completa, incluidos los actos religiosos y encuentros institucionales, será difundida posteriormente por la Santa Sede.

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