Familiares denuncian deficiencias y abusos en anexo de Campeche, "Obsesión Mental"

El centro de rehabilitación “Obsesión Mental”, ubicado en el fraccionamiento Paseos de Campeche, es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGECAM) tras la fuga de 10 personas internadas y por denuncias de presuntos maltratos físicos y psicológicos al interior del establecimiento.

Los hechos ocurrieron luego de que un grupo de 10 internos abandonó el inmueble. Tras la fuga, los encargados del centro solicitaron apoyo al número de emergencias, lo que derivó en la movilización de elementos de la Policía Estatal, quienes implementaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

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Como resultado del despliegue, las 10 personas fueron localizadas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde rindieron su declaración como parte de la carpeta de investigación iniciada por estos hechos.

Durante las primeras diligencias ministeriales trascendió que varios de los internos manifestaron haber abandonado el centro debido a presuntos maltratos físicos y psicológicos. Señalaron deficiencias en la alimentación que recibían durante su permanencia en el lugar.

Estos señalamientos forman parte de las investigaciones que realiza la autoridad ministerial para determinar si existen conductas constitutivas de delito y establecer las responsabilidades correspondientes.

Las indagatorias también abarcan la operación administrativa del establecimiento, verificando si el centro de rehabilitación cuenta con documentación, autorizaciones y permisos vigentes, así como el cumplimiento de disposiciones sanitarias y de funcionamiento.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares de personas internadas comenzaron a hacer públicos señalamientos sobre el trato presuntamente recibido.

Entre los casos se encuentra el de una madre de familia que decidió retirar a su hijo José G. G., quien denunció presuntos maltratos psicológicos y castigos durante su estancia.

Otros familiares hicieron un llamado a las autoridades de salud y al Gobierno del Estado para que investiguen las condiciones de operación del centro, denunciando malos tratos y deficiencias en la alimentación.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer tanto las circunstancias de la fuga de los 10 internos como los señalamientos de presuntos malos tratos dentro del centro de rehabilitación.