¿Gilberto Mora tiene novia? Lo captan con una joven tras el Mundial 2026

El nombre de Gilberto Mora volvió a generar conversación en redes sociales, pero esta vez no fue por su actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, sino por un video en el que aparece conduciendo por las calles de México acompañado de una joven, lo que desató rumores sobre un posible romance.

Tras la eliminación del Tri frente a Inglaterra en los octavos de final, el mediocampista de Xolos de Tijuana regresó a su ciudad. Poco después comenzó a circular un video compartido en redes sociales donde se le observa al volante de su automóvil con una mujer en el asiento del copiloto, imágenes que rápidamente acumularon cientos de miles de reproducciones.

Sin embargo, no existe información oficial que confirme que la joven sea la novia de Gilberto Mora. Debido a que el rostro de la acompañante apenas es visible, algunos aficionados consideran que podría tratarse de Kamila Mora, una de las hermanas del futbolista, quien en diversas ocasiones ha aparecido junto a él en publicaciones familiares.

morita ya tiene novia y maneja???? q rápido crecen 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/1YKx7xDo8f — ໋ (@b11sgf) July 9, 2026

Hasta el momento, Gilberto Mora no ha hablado públicamente sobre su situación sentimental. El jugador tampoco ha compartido fotografías o publicaciones en sus redes sociales que indiquen que mantiene una relación amorosa, por lo que los rumores carecen de confirmación.

Durante los últimos meses, el joven de 17 años ha mantenido su atención en su carrera deportiva. Primero trabajó en su recuperación de una lesión de pubalgia y posteriormente concentró todos sus esfuerzos en la participación de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial 2026, donde logró consolidarse como titular bajo las órdenes de Javier Aguirre.

En cuanto a su entorno familiar, Gilberto Mora tiene dos hermanas identificadas públicamente como Kamila y Bárbara Mora. Ambas forman parte de su círculo más cercano y, en distintas ocasiones, el futbolista ha compartido momentos con ellas en redes sociales, mostrando una faceta más personal fuera de las canchas.

Por ahora, la identidad de la joven que apareció junto al mediocampista sigue sin confirmarse, por lo que cualquier versión sobre una posible relación sentimental permanece en el terreno de la especulación.