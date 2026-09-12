Atacan aeronave de Seguridad de Chihuahua durante operativo; un elemento resulta herido

Una aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua fue atacada por civiles armados mientras realizaba labores de vigilancia en la región de Coyame-Ojinaga, informó la dependencia estatal.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en el contexto de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades estatales para combatir a grupos vinculados con la delincuencia organizada en esa zona.

Durante el ataque, un elemento de la corporación que desempeñaba funciones como observador aéreo recibió un impacto de arma de fuego. Tras resultar lesionado, fue trasladado de inmediato a un hospital de la ciudad de Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el agente se encontraba consciente y estable después de recibir atención médica.

La aeronave también resultó afectada por la agresión, ya que presentó varios impactos de bala, situación que obligó a la tripulación a regresar al aeropuerto de Chihuahua, ubicado en la capital del estado.

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Chihuahua despliega operativo para localizar a los responsables

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública estatal puso en marcha un despliegue operativo en la región de Coyame-Ojinaga para reforzar la seguridad, atender las consecuencias de la agresión y avanzar en la localización de quienes participaron en el ataque.

Las autoridades mantienen presencia en la zona como parte de las acciones de vigilancia y seguridad que ya se desarrollaban en este corredor.

La dependencia señaló que las labores forman parte de la estrategia estatal contra la delincuencia organizada y que el operativo continuará para dar seguimiento a los responsables de la agresión.

Gil Loya califica el ataque como “acto terrorista”

El secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gil Loya Chávez, calificó el ataque contra la aeronave de la corporación como un “acto terrorista”.

El funcionario aseguró que la agresión contra personal de seguridad no quedará sin respuesta y confirmó que se ordenó reforzar el despliegue operativo en la región con el objetivo de ubicar a los responsables.

Una aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua fue atacada por civiles armados mientras realizaba labores de vigilancia en la zona de Coyame-Ojinaga — LA DE OCHO ®️ (@SINRODEOS17631) September 12, 2026

Loya Chávez también sostuvo que el hecho no modificará las acciones de seguridad que se desarrollan en el corredor que comprende Chihuahua, Aldama, Coyame y Ojinaga.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene las labores de vigilancia en esa zona mientras se da seguimiento a la investigación y a la localización de los responsables del ataque.

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