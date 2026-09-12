Bravas elimina a Novatas y avanza a la final del softbol femenil

Bravas de El Poste avanzó a la gran final al vencer y eliminar en el segundo juego de la semifinal a Novatas de Cancabchén 14 carreras a 2, en acciones de la Liga Sabatina de Softbol Libre Femenil “Puro Hopelchén”, y enfrentará a Mieleras de Cancabchén por el campeonato, equipo que venció este sábado 8 carreras a 3 a Panteras de Xcalot Akal, y las eliminó también en dos juegos.

Este encuentro, se realizó en el campo del equipo derrotado, y el equipo visitante aprovechó los errores del equipo local, y sin problema venció en el segundo juego de la serie a las Novatas, quiénes entraron al campo debilitadas, pues no pudieron ganar en ante sus aficionados y así para empatar la serie, y forzar un tercer juego, pero, eso ya quedó atrás.

Ganó el juego Alejandra Poot en toda la ruta y solo aceptó siete imparables y dos carreras, en tanto que la derrota fue para Estefanía “La Guera” Torres quién apenas lanzó dos entradas y dejó el juego perdido 3 carreras a 0, y fue relevada por Lenny Caballero quién lanzó tres entradas y concluyó el encuentro Yari Herrera.

Wendy Chí anotó la primera carrera de Bravas en la parte alta de la misma primera tanda con largo jonrón de campo, y anotaron dos carreras más en el segundo rollo y otra más en la tercera entrada para poner la pizarra 3 carreras a 0.

En el cuarto rollo en su parte baja, las Novatas hicieron sus dos únicas carreras del juego, en tanto que Bravas fabricaron otras dos carreras en el quinto rollo para ampliar su ventaja.

No conformes, en el sexto capítulo el equipo visitante anotó cuatro carreras coronado con jonrón de Laura Poot llevándose por delante a dos compañeras bueno para tres carreras, y remacharon su victoria con otras cuatro carreras en el séptimo rollo para asegurar el triunfo, y de paso avanzar a la gran final, y también eliminar a las Novatas.

Mieleras de Cancabchén venció de visitante a las Panteras de Xcalot Akal 8 carreras a 3, y de paso las eliminó en dos juegos seguidos, y avanzó a la gran final y se medirá por el campeonato a las Bravas que dejaron fuera a las Novatas.

Si no cambia nada, la gran final iniciaría el próximo sábado en la comunidad de Cancabchén casa de las Mieleras, en serie a ganar dos tres juegos.