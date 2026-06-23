Caída de Facebook e Instagram; usuarios reportan fallas en estas apps este 23 de junio

Este martes 23 de junio de 2026, millones de usuarios a nivel global reportaron una interrupción masiva en los servicios de Meta, afectando principalmente a Facebook, Instagram y WhatsApp. De acuerdo con la plataforma de monitoreo Downdetector, los problemas técnicos comenzaron a manifestarse poco después de las 14:45 horas (tiempo del centro de México).

Las fallas provocaron un pico de miles de quejas en cuestión de minutos. Los internautas se volcaron rápidamente a otras redes sociales como X (antes Twitter) para confirmar que no se trataba de fallas en sus propios proveedores de internet, asegurando que la caída correspondía estrictamente a las redes sociales de META.

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Los reportes indican que los fallos varían según la aplicación, pero comparten un patrón intermitente. En el caso de Instagram, el 55% de las quejas se centran en el uso de la aplicación móvil y un 15% en la imposibilidad de actualizar el feed o cargar historias en sus perfiles.

Por otro lado; usuarios de Facebook han manifestado serios problemas para iniciar sesión, demoras para ingresar al sitio web y errores de conexión directa con el servidor. Adicionalmente, WhatsApp también se vio arrastrado por la anomalía, presentando retrasos considerables en el envío y recepción de mensajes de texto y archivos multimedia.

Downdetector reporta fallas en Instagram y Facebook. / Captura de pantalla

Hasta el momento, la compañía Meta no ha emitido un comunicado oficial detallando la raíz exacta del inconveniente técnico ni el tiempo estimado para la restauración total de sus sistemas. Mientras tanto, las afectaciones continúan impactando de manera significativa a usuarios, creadores de contenido y empresas que dependen de estos canales.

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