Fisura en el Pacífico: científicos descubren cómo se fracturan las placas tectónicas

Una enorme fractura localizada bajo el océano Pacífico permitió a un grupo internacional de científicos estudiar con gran detalle un proceso geológico que normalmente solo puede reconstruirse a partir de evidencias de millones de años. El hallazgo se encuentra en la zona de subducción de Cascadia, frente a las costas del noroeste de Estados Unidos y Canadá.

Los investigadores identificaron importantes daños dentro de las placas Juan de Fuca y Explorer, que se desplazan por debajo de la placa norteamericana cerca de la isla de Vancouver. Entre las estructuras detectadas destaca una grieta de aproximadamente 75 kilómetros que atraviesa la corteza oceánica que se encuentra en proceso de hundimiento.

El estudio, publicado en Science Advances, ofrece información sobre la manera en que los grandes sistemas tectónicos pueden fragmentarse antes de desaparecer por completo dentro de una zona de subducción. El proceso no ocurre de manera instantánea, sino mediante diferentes etapas de fracturación y separación.

¿Cómo encontraron la enorme grieta submarina?

Para reconstruir lo que ocurre debajo del lecho marino, los especialistas combinaron registros de actividad sísmica con información obtenida mediante reflexión sísmica durante la expedición CASIE21, realizada en 2021 con financiamiento de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Durante el estudio, un buque científico envió ondas sonoras hacia el fondo oceánico. Las señales que regresaron fueron registradas mediante un cable de aproximadamente 15 kilómetros equipado con sensores submarinos. Esta información permitió obtener una especie de imagen de las estructuras que permanecen ocultas bajo el suelo marino.

El análisis permitió localizar fracturas profundas y detectar un desplazamiento de alrededor de cinco kilómetros en una parte de la placa. Para los investigadores, estos datos muestran que una de las fallas está provocando una ruptura activa dentro de la placa oceánica, aunque el proceso de separación todavía no ha terminado.

¿Qué ocurre con la placa que se está rompiendo?

La actividad sísmica registrada a lo largo de la fractura de 75 kilómetros no es uniforme. Mientras algunas zonas presentan movimientos sísmicos frecuentes, otros segmentos muestran niveles de actividad considerablemente menores.

Los científicos consideran que esta diferencia puede estar relacionada con la separación física de algunos bloques de roca oceánica respecto de la estructura principal. Mientras ciertos fragmentos comienzan a desprenderse, la fractura continúa extendiéndose hacia otras zonas de la placa.

El proceso revela que el final de una zona de subducción no necesariamente ocurre mediante un único evento. De acuerdo con la investigación, la transformación puede desarrollarse en diferentes etapas:

La placa comienza a presentar grandes fracturas debido a las fuerzas asociadas con su hundimiento.

debido a las fuerzas asociadas con su hundimiento. Grandes bloques de roca se desprenden progresivamente y pueden convertirse en microplacas .

. Aparecen nuevos límites entre las placas en el fondo del océano.

Las partes que permanecen unidas continúan descendiendo de manera independiente bajo la placa norteamericana.

La formación definitiva de estas estructuras es un proceso extremadamente lento que puede extenderse durante millones de años.

¿Qué relación tiene este descubrimiento con México?

El fenómeno observado en Cascadia también ayuda a comprender estructuras geológicas presentes en otras regiones del planeta. En las costas de Baja California, por ejemplo, existen microplacas que son consideradas restos de la antigua placa de Farallón.

El comportamiento registrado en el Pacífico noroccidental ofrece un modelo para estudiar cómo determinados fragmentos de placas pueden quedar aislados después de procesos prolongados de fragmentación tectónica.

Los cambios en estas estructuras también pueden tener efectos sobre el volcanismo. Cuando un bloque de la placa que se hunde termina separándose, puede quedar una abertura conocida como ventana de placa, a través de la cual el material del manto puede desplazarse hacia niveles superiores y modificar las características del magma de una región.

¿La grieta provocará más terremotos?

Uno de los aspectos que más interés genera es la posible relación entre las fracturas tectónicas y los terremotos que pueden afectar a las poblaciones ubicadas en las costas de Estados Unidos y Canadá.

Los investigadores analizan si las nuevas fracturas pueden modificar la manera en que se comportan o se propagan futuras rupturas sísmicas. Sin embargo, el estudio no establece que el descubrimiento implique un aumento inmediato del peligro para la población.

De acuerdo con los autores, la identificación de esta estructura no modifica la evaluación del riesgo sísmico a escala humana. La zona de subducción de Cascadia conserva su capacidad conocida para producir terremotos y tsunamis de gran magnitud.

¿Por qué es importante el descubrimiento?

El principal valor del hallazgo está en que permite observar un proceso que hasta ahora había sido difícil de estudiar directamente. La fractura de una placa tectónica normalmente se reconstruye mediante restos geológicos y rocas que conservan evidencias de procesos ocurridos hace millones de años.

En este caso, los científicos pudieron analizar una placa en proceso de fragmentación, identificar sus fracturas y relacionarlas con los patrones de actividad sísmica registrados en la región.

El descubrimiento ofrece así una ventana para comprender cómo nacen nuevas microplacas, cómo cambian los límites tectónicos y qué ocurre con una zona de subducción mientras una placa oceánica se fragmenta y continúa hundiéndose bajo un continente.