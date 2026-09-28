Aparatoso accidente en la carretera federal 307 dejó dos lesionados

Un aparatoso accidente vial generó la movilización de cuerpos de emergencia sobre la carretera federal 307, a la altura del kilómetro 260, enfrente del Hotel Grand Palladium. El percance dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando el conductor de un automóvil Dodge Attitude de color blanco transitaba con dirección de sur a norte. Al llegar al tramo mencionado, el guiador presuntamente dormitó al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se estrellara contra la barrera de contención de acero del carril derecho.

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Tras el fuerte impacto inicial, el vehículo rebotó hacia el arroyo vehicular e impactó por alcance a un automóvil particular Nissan Tsuru. Debido a la fuerza de la colisión, ambas unidades terminaron volcadas a un costado de la vía.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a los involucrados. El copiloto del Nissan Tsuru sufrió heridas de consideración, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital de Playa del Carmen para su atención médica especializada. Por su parte, el conductor del vehículo Attitude fue valorado en el lugar por los cuerpos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se presentaron en la escena para esparcir arena sobre el pavimento y controlar el derrame de fluidos de los autos, previniendo así otros percances en la zona.

Posteriormente, efectivos de la Guardia Nacional División Carreteras tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Finalmente, una grúa procedió al levantamiento y remolque de las unidades involucradas hacia el corralón para los trámites legales.