Artesanas mayas de Yucatán podrán solicitar créditos de ApoyArte; estos son los requisitos

Artesanas mayas de Yucatán podrán acceder a créditos a la palabra mediante el programa federal ApoyArte, un esquema para facilitar la adquisición de mejores insumos y fortalecer la creación, informó Patricia Martín Briceño, titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

La funcionaria explicó que el programa es impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en coordinación con Financiera para el Bienestar (Finabien), y uno de sus principales objetivos es respaldar el trabajo artesanal de mujeres indígenas.

Destacó que, además del componente económico, el programa pretende contribuir a la preservación del patrimonio cultural, al respaldar actividades artesanales que forman parte de las tradiciones de las comunidades mayas.

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Para aplicar el esquema en Yucatán participan la Sedeculta, los institutos Yucateco de Emprendedores (IYEM), Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) y los municipios donde se instalarán los puntos de registro.

La recepción de documentos se realizará del 30 de septiembre al 3 de octubre en varios municipios, entre ellos Maní, Maxcanú, Mérida, Izamal, Oxkutzcab, Peto y Ticul. Las artesanas de comunidades cercanas podrán acudir al que corresponda como punto de inscripción.

Bolsa federal

El programa comenzó como un piloto y posteriormente se amplió. En el 2025, el Gobierno federal anunció una bolsa de 500 millones de pesos, con apoyos individuales de 10 mil a 50 mil pesos y, para colectivos o sociedades cooperativas, de 50 mil hasta 300 mil pesos

Este año, ApoyArte acumula una inversión de 476.68 millones de pesos y ha beneficiado a 17 mil 892 artesanas indígenas y afromexicanas, de acuerdo con informaicón de Finabien.

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Los requisitos, de acuerdo con la titular de Sedeculta, son: ser mayor de 18 años, presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, una fotografía del trabajo artesanal y otra de la artesana realizando su actividad.

Martín Briceño señaló que Yucatán forma parte de los estados seleccionados para este programa, por lo que consideró relevante la participación de las instituciones estatales y municipales para que las artesanas accedan al esquema.

El IYEM mantiene programas estatales orientados al fortalecimiento de la actividad artesanal, incluida la entrega de materias primas, herramientas y equipo, así como financiamiento para mejorar la productividad artesanal y preservar técnicas tradicionales.

El nuevo programa federal se suma así a las acciones que ya se desarrollan en Yucatán para apoyar la producción y venta de artesanías, particularmente entre comunidades indígenas y rurales.