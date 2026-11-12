Nvidia se desploma tras la renuncia de Jensen Huang: pierde miles de millones en Wall Street

La crisis directiva de Nvidia llegó este jueves 12 de noviembre a los mercados financieros. Las acciones de la compañía registraron una fuerte caída después de que se confirmó la renuncia inmediata de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, en medio de la polémica por su vida personal y una investigación sobre posibles riesgos de seguridad nacional.

La salida del cofundador provocó incertidumbre entre los inversionistas. Durante la jornada, los títulos de la empresa llegaron a retroceder más de 14 por ciento, con una pérdida potencial cercana a los 200 mil millones de dólares en valor de mercado, de acuerdo con reportes de Reuters.

El movimiento bursátil se produjo después de varios días de presión sobre la compañía, luego de que Huang reconociera públicamente una infidelidad y el consejo de administración anunciara una investigación independiente relacionada con reportes sobre un posible acercamiento de inteligencia extranjera.

Nvidia confirma la renuncia de Jensen Huang

A través de un comunicado, Nvidia informó que Huang dejó de manera inmediata los cargos de presidente, CEO y miembro de su consejo de administración.

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La empresa designó a Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera, como directora ejecutiva interina. Mientras tanto, el consejo inició la búsqueda de una persona que ocupe el puesto de manera permanente y contempla candidatos internos y externos.

La compañía también nombró a Harvey C. Jones como presidente del consejo de administración.

¿Qué pasará con Nvidia tras la salida de su fundador?

La renuncia ocurre en un momento clave para la empresa, considerada una de las principales protagonistas del desarrollo de chips para inteligencia artificial. La incertidumbre sobre su futuro liderazgo se suma a las preocupaciones de los inversionistas por la continuidad de su estrategia y sus operaciones.

The board of @nvidia announced that co-founder Jensen Huang resigned as CEO effective immediately, with CFO Colette Kress named interim CEO while a search begins. https://t.co/nYSl9RiV9I https://t.co/UoVag4VmiW — The AI Insider (@AiInsiderCo) November 12, 2026

Pese al cambio en la dirección, Nvidia señaló que sus compromisos con clientes y su hoja de ruta tecnológica continuarán sin interrupciones.

La compañía tiene previsto presentar sus resultados financieros el próximo 17 de noviembre, una fecha que concentrará la atención del mercado para conocer su desempeño y las perspectivas bajo la dirección interina de Kress.

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