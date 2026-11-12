Sentencian a dos hombres en Campeche por llevar un arma larga en un taxi: pasarán 4 años en prisión

Dos hombres identificados como Fabián “N” y Antonio “N” fueron sentenciados a cuatro años de prisión y al pago de una multa de siete mil 859 pesos con 77 centavos, luego de que la Fiscalía General de la República acreditara su responsabilidad penal en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada.

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La resolución judicial derivó de los hechos ocurridos el pasado 29 de julio de 2026, durante un operativo de inspección en un filtro de seguridad instalado sobre la carretera estatal Escárcega a Sabancuy, a la altura del entronque de la comunidad 18 de Marzo, donde elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana detectaron el armamento.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los agentes estatales marcaron el alto a un vehículo de alquiler tipo taxi para efectuar una revisión preventiva. Durante la inspección de la unidad, los oficiales localizaron una mochila en cuyo interior se encontraba un arma de fuego larga, cuya posesión legal no pudo ser acreditada por los dos ocupantes.

Ante el hallazgo, los elementos policiales procedieron al aseguramiento inmediato del arma y del automóvil, además de poner a disposición de las autoridades federales a Fabián “N” y Antonio “N”, quienes enfrentaron el proceso penal que culminó con dicha condena condenatoria.

JGH