Pentágono apuesta por la IA y firma acuerdos con OpenAI, Google y SpaceX tras ruptura con Anthropic

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció una serie de acuerdos estratégicos con siete de las principales empresas tecnológicas del mundo para integrar herramientas de inteligencia artificial en operaciones militares, incluso en entornos clasificados.

La decisión forma parte de una estrategia para acelerar la transformación de las Fuerzas Armadas hacia un modelo basado en inteligencia artificial, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y avances tecnológicos.

¿Qué empresas participarán en la estrategia de IA militar?

Los convenios incluyen a compañías como OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services, NVIDIA, SpaceX y la firma Reflection, que ahora podrán proporcionar sus tecnologías para el uso del gobierno estadounidense en escenarios considerados “lícitos”.

Estas alianzas buscan fortalecer la capacidad operativa del Ejército, especialmente en áreas como análisis de datos, toma de decisiones en combate y gestión de operaciones complejas.

El Pentágono destacó que el uso de inteligencia artificial permitirá mejorar la comprensión del entorno en tiempo real y optimizar la respuesta en situaciones de alta complejidad.

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Ruptura con Anthropic marca giro estratégico

El anuncio también ocurre tras la ruptura del Departamento de Defensa con la empresa Anthropic, que rechazó permitir el uso irrestricto de su tecnología en aplicaciones militares.

La compañía buscaba imponer límites relacionados con el uso de IA en vigilancia masiva y armas autónomas, lo que generó tensiones con las autoridades estadounidenses.

Como resultado, el Pentágono decidió excluirla de estos nuevos acuerdos, calificando su postura como un riesgo en la cadena de suministro tecnológico.

IA en la guerra: beneficios y controversias

Las autoridades estadounidenses consideran que la incorporación de inteligencia artificial es clave para mantener su ventaja estratégica frente a otras potencias.

El uso de estas tecnologías permitirá agilizar procesos como la identificación de objetivos, mantenimiento de equipos y logística militar, además de fortalecer la seguridad nacional.

Sin embargo, la decisión ha generado debate dentro de la industria tecnológica. Algunos empleados de empresas como Google han expresado preocupación por el posible uso de la IA en conflictos armados o sistemas autónomos.

Breaking: The Pentagon struck deals with Nvidia, OpenAI and other tech giants for the use of AI in classified work following the Anthropic feud https://t.co/HMZokpj3W5 — The Wall Street Journal (@WSJ) May 1, 2026

Un cambio de paradigma en la defensa

Con estos acuerdos, Estados Unidos da un paso clave hacia la consolidación de un modelo militar centrado en inteligencia artificial, lo que redefine el papel de la tecnología en la seguridad global.

El avance refleja no solo la creciente dependencia de la IA en defensa, sino también la competencia internacional por liderar esta nueva etapa tecnológica.

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