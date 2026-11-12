Hombre bajo presuntos efectos de sustancias sube a estructura de un parque en Tizimín

Un hombre movilizó a elementos de la Policía Municipal de Tizimín luego de subir a una estructura de los juegos infantiles de un parque y permanecer en lo alto durante varios minutos, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la situación.

El incidente ocurrió la mañana de este jueves, cuando se reportó que el individuo se encontraba sobre uno de los tubos del área recreativa.

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Al llegar, los agentes observaron que el hombre se expresaba de manera incoherente, por lo que consideraron necesario intervenir para evitar que se pusiera en peligro.

Los policías comenzaron a dialogar con él e intentaron convencerlo de descender por sus propios medios.

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Tras varios minutos de negociación, consiguieron que bajara de la estructura, sin que se reportaran lesiones derivadas de la intervención.

Una vez asegurado, el hombre fue llevado a la comandancia municipal, donde recibió atención médica para determinar sus condiciones de salud.