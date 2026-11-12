Cerrarán por dos meses el entronque Escárcega–Champotón hacia Felipe Carrillo Puerto; checa las rutas alternas

La circulación en el entronque de la carretera Escárcega–Champotón con dirección a Felipe Carrillo Puerto será restringida a partir del próximo 17 de noviembre, debido a los trabajos de desmantelamiento del puente actual de Ulumal, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (SEDUMOP) de Campeche.

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De acuerdo con el aviso vial, el cierre tendrá una duración aproximada de dos meses, periodo durante el cual se realizarán las labores como parte de la reconstrucción del camino Ulumal–Felipe Carrillo Puerto.

La medida afectará a los automovilistas y transportistas que utilizan este tramo para trasladarse hacia las comunidades de la zona, por lo que las autoridades recomendaron anticipar sus recorridos y utilizar las rutas alternas establecidas.

¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre del puente de Ulumal?

La SEDUMOP dio a conocer dos opciones de circulación, dependiendo del tipo de vehículo:

Vehículos ligeros: deberán utilizar el camino Moquel–El Zapote–Ulumal.

Vehículos pesados: podrán circular por los caminos Xbacab–Pixoyal–Felipe Carrillo Puerto y Chilam Balam–Felipe Carrillo Puerto.

Las rutas fueron establecidas para mantener la movilidad durante el periodo de intervención del puente y evitar que los trabajos interrumpan por completo la conectividad de las comunidades.

¿Cuándo terminará el cierre vial en Ulumal?

Según el aviso de la dependencia estatal, la restricción tendrá una duración aproximada de dos meses, contados a partir del 17 de noviembre, por lo que se prevé que los trabajos se prolonguen hasta mediados de enero de 2027.

La SEDUMOP recomendó a los conductores tomar precauciones, planificar sus recorridos con anticipación y respetar las indicaciones viales para evitar contratiempos durante el desarrollo de las obras.

La reconstrucción del camino Ulumal–Felipe Carrillo Puerto busca mejorar la infraestructura carretera y fortalecer la conectividad de las comunidades de esta región de Campeche.

JGH