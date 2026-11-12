Búsqueda de Fernanda Perera de Maxcanú, Yucatán, se extiende en México a casi tres meses de su desaparición

La búsqueda de Fernanda Monsserrat Perera Nah, de 24 años de edad, se extiende a nivel nacional, luego de cumplirse 84 días sin noticias de su paradero.

Ante la prolongada desaparición, existe preocupación de que la joven pudiera haber sido víctima de trata de personas u otro delito.

Fernanda fue vista por última vez el 19 de agosto de 2026 en la colonia Guadalupe, en el municipio de Maxcanú, Yucatán.

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Desde entonces, familiares y colectivos mantienen el llamado para localizarla, sin que hasta el momento se tengan noticias que permitan establecer dónde se encuentra.

Protocolo Alba sigue activo por desaparición de Fernanda Perera

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene activo el Protocolo Alba para la búsqueda y localización de Fernanda Perera, con el objetivo de coordinar los esfuerzos institucionales y ampliar las posibilidades de encontrarla.

Ante la falta de avances en su ubicación, organizaciones y colectivos, entre ellos Más Fuertes Que Nunca, intensifican el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero.

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Piden compartir fotografía de Fernanda Perera en redes sociales

Los colectivos solicitan a la población compartir la fotografía de Fernanda Monsserrat Perera Nah en redes sociales, con el propósito de que su imagen llegue a más personas y pueda ser reconocida en cualquier punto del país.

Asimismo, reiteran que cualquier información o testimonio puede proporcionarse de manera 100% anónima, por lo que exhortan a quienes tengan algún dato sobre la joven a colaborar con las autoridades y organizaciones de búsqueda.

La difusión de su ficha de búsqueda y cualquier información que permita identificar su ubicación son fundamentales para mantener vigente el llamado de localización.