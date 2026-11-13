Buque petrolero choca contra crucero con 129 pasajeros en Nueva Orleans; embarcación queda semihundida

Un buque petrolero chocó contra un crucero turístico con 129 pasajeros a bordo en el río Misisipi, en Nueva Orleans, Estados Unidos, este viernes 13 de noviembre de 2026, lo que provocó que la embarcación de pasajeros se inclinara sobre uno de sus costados y quedara parcialmente sumergida.

De acuerdo con información del Puerto de Nueva Orleans, el buque tanque Atlantic Asphalt impactó al crucero fluvial American Heritage, operado por la empresa American Cruise Lines, cuando permanecía atracado para permitir el desembarque de sus pasajeros.

Tras el accidente, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y rescate, mientras evaluaban las condiciones de ambas embarcaciones.

¿Cómo ocurrió el choque entre el buque petrolero y el crucero en Nueva Orleans?

Según el reporte del Puerto de Nueva Orleans, el American Heritage había llegado a las instalaciones portuarias aproximadamente dos horas antes de la colisión.

Al momento del impacto, 129 pasajeros, además de integrantes de la tripulación, se encontraban a bordo del crucero.

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La fuerza del choque provocó que la embarcación turística se inclinara lateralmente en el agua, situación que quedó registrada en videos difundidos a través de redes sociales.

El Atlantic Asphalt, registrado en las Islas Marshall, había arribado al puerto el pasado 11 de noviembre, después de iniciar un recorrido desde Paulsboro, Nueva Jersey, a finales de octubre.

Despliegan operativo de rescate en el río Misisipi

Tras la colisión, equipos de emergencia y autoridades portuarias implementaron maniobras de búsqueda y rescate para atender a las personas que se encontraban en la embarcación afectada.

Durante la tarde del viernes, el buque petrolero permanecía inmovilizado en el río Misisipi, con dos remolcadores ubicados a sus costados.

En las inmediaciones también se desplegaron otras embarcaciones de apoyo, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona del accidente.

¿Hay muertos o heridos por el choque de embarcaciones?

En los primeros reportes, las autoridades no habían confirmado una cifra oficial de personas lesionadas o fallecidas como consecuencia del accidente.

Watch the moment a tanker struck a cruise ship in New Orleans. Rescues are underway. 📷: Kern Studios https://t.co/ZPspGtM0Yr https://t.co/O1qGr8kImf — wdsu (@wdsu) November 13, 2026

Las labores de emergencia continuaban durante la tarde del viernes, mientras las autoridades trabajaban para determinar las condiciones de los pasajeros y tripulantes.

Hasta ese momento, tampoco se había establecido oficialmente la causa de la colisión entre el Atlantic Asphalt y el American Heritage.

Las autoridades portuarias y los servicios de emergencia continuaban con la atención del incidente y la evaluación de los daños ocasionados a las embarcaciones.

IO