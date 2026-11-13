Frente frío 5 provocará lluvias fuertes este fin de semana en la península de Yucatán

La influencia del frente frío número 5 provocará lluvias fuertes este fin de semana en distintos puntos de la península de Yucatán, además de un ligero descenso de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para los próximos días.

Para este sábado 14 de noviembre se esperan lluvias fuertes en el oriente y sur de Yucatán, así como en el centro y sur de Campeche y Quintana Roo. El ambiente será cálido a caluroso durante el día y templado a cálido al amanecer, con vientos del norte-noreste y rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el litoral costero.

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El domingo 15, una vaguada asociada al sistema frontal ocasionará lluvias puntuales fuertes en el sur de Quintana Roo, además de chubascos en el oriente, centro y sur de Yucatán, así como en el centro y sur de Campeche. Los vientos serán del noreste, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la costa.

Para el lunes 16, el frente frío número 5 tenderá a estacionarse al oriente de la península, lo que favorecerá chubascos en el centro y sur de Quintana Roo, el oriente y sur de Yucatán, así como en el sur de Campeche.

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Durante este periodo se mantendrá el ambiente cálido a caluroso por la tarde y templado a cálido al amanecer, aunque se prevé un ligero descenso de las temperaturas en la región.