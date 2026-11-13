Feria Yucatán Xmatkuil 2026: cartelera de conciertos del 13 al 16 de noviembre

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 ofrece una nueva cartelera de conciertos y espectáculos durante el puente de noviembre, con actividades programadas del viernes 13 al lunes 16.

Los visitantes podrán disfrutar de presentaciones gratuitas en el Teatro del Pueblo, así como conciertos de paga en el Centro de Espectáculos Montejo y el Palenque.

El recinto ferial, ubicado al sur de Mérida, mantiene su programación musical y de entretenimiento para visitantes de todas las edades, con opciones que incluyen música regional, espectáculos tropicales y presentaciones de artistas reconocidos.

La edición 52 de la Feria Yucatán Xmatkuil continuará hasta el domingo 29 de noviembre, por lo que todavía quedan varias semanas de actividades, conciertos y atractivos para quienes buscan opciones de entretenimiento durante este mes.

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¿Qué conciertos habrá en la Feria Yucatán Xmatkuil del 13 al 16 de noviembre?

La cartelera de este segundo fin de semana de actividades incluye presentaciones de Carín León, Marco Antonio Solís y Kika Edgar, además de diversos grupos y artistas locales que se presentarán en el Teatro del Pueblo.

Centro de Espectáculos Montejo: Carín León y Marco Antonio Solís

Los conciertos programados en el Centro de Espectáculos Montejo durante este fin de semana son:

Viernes 13 de noviembre: Carín León.

Carín León. Sábado 14 de noviembre: Marco Antonio Solís.

Estas presentaciones forman parte de los eventos de paga de la feria, por lo que el acceso no será libre como el resto de los conciertos.

Teatro del Pueblo: conciertos gratuitos del 13 al 16 de noviembre

El Teatro del Pueblo contará con una programación musical gratuita durante los cuatro días del puente de noviembre.

Viernes 13 de noviembre: Grupo Batachá, Libertad Show, Gamaliel y su Delicia Tropical, Miriam y su Azúcar, además del show de radio y Chapa Show.

Grupo Batachá, Libertad Show, Gamaliel y su Delicia Tropical, Miriam y su Azúcar, además del show de radio y Chapa Show. Sábado 14 de noviembre: Ross Vera La Chokoita, Chonchita y Didier Castilla.

Ross Vera La Chokoita, Chonchita y Didier Castilla. Domingo 15 de noviembre: Ángeles y su Cumbia Sabrosa de Néstor Sonda, Grupo Kfe, La Fórmula Perfecta, Grupo Xanadu, un evento de una televisora, Chino y su Grupo Azabache y Ruperta Pérez Sosa.

Ángeles y su Cumbia Sabrosa de Néstor Sonda, Grupo Kfe, La Fórmula Perfecta, Grupo Xanadu, un evento de una televisora, Chino y su Grupo Azabache y Ruperta Pérez Sosa. Lunes 16 de noviembre: Poncho Laduarte Show, David Contreras y Pilón y su Grupo Espectáculo.

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Palenque de Xmatkuil: Kika Edgar

El Palenque también tendrá actividad durante este fin de semana con una presentación programada para el sábado 14 de noviembre, cuando Kika Edgar subirá al escenario como parte de la cartelera de espectáculos de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

La programación continuará durante las siguientes semanas, con nuevos conciertos y actividades para quienes visiten el recinto ferial antes de su cierre el 29 de noviembre.