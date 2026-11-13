FAA suspende todos los despegues en Estados Unidos por motivos de seguridad; ¿qué pasó?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre de 2026 la suspensión de todos los despegues en los aeropuertos del país, mediante una medida extraordinaria adoptada por motivos de seguridad.

La disposición establece que las aeronaves que tienen previsto despegar deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso, mientras las autoridades aeronáuticas determinan las condiciones para reanudar las operaciones.

La FAA señaló que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serán evaluados individualmente, aunque inicialmente no proporcionó una explicación detallada sobre las circunstancias que motivaron la suspensión nacional.

¿Por qué la FAA suspendió los vuelos en Estados Unidos?

De acuerdo con la alerta difundida por las autoridades de aviación estadounidenses, la medida responde a circunstancias extraordinarias que requieren restringir temporalmente las salidas por razones de seguridad.

Aunque han surgido reportes sobre posibles problemas de comunicación en los sistemas de control de tráfico aéreo, la FAA no había confirmado públicamente una causa específica en el aviso inicial.

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La suspensión afecta las operaciones de despegue en todo el territorio estadounidense, por lo que las aerolíneas deberán ajustar sus itinerarios conforme a las instrucciones de las autoridades.

¿Qué pasará con los vuelos internacionales hacia Estados Unidos?

La FAA informó que las aeronaves procedentes del extranjero serán atendidas caso por caso, por lo que la disposición no implica que todos los vuelos que ya se encuentran en el aire deban aterrizar inmediatamente.

La medida podría ocasionar retrasos en conexiones y salidas posteriores, incluidos itinerarios internacionales, aunque todavía no se ha informado el número de vuelos afectados.

Issued by the FAA just moments ago, ALL US airports are currently ground stopped. This means NO flights may depart for US airports. Flights already in the air will be allowed to land. This is related to an FAA equipment outage. https://t.co/wgyuOXeF0k — Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026

Por ello, los pasajeros con viajes programados hacia Estados Unidos deberán consultar directamente con sus aerolíneas las posibles modificaciones.

Hasta el momento del aviso inicial, las autoridades no habían establecido una hora definitiva para reanudar los despegues ni ofrecido un balance oficial de las afectaciones.

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